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Подготовка к зиме: в ДТЭК рассказали о закупках угля из Южной Америки

вторник, 20 августа 2019, 15:03
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Для прохождения осенне-зимнего периода ДТЭК закупил более 300 тысяч тонн газового угля из Колумбии.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко после совещания президента Украины по вопросам функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнего периоду, передают "Українські новини".

"Поднимался вопрос о готовности к зиме, накопления угля для складов. Это тоже очень важный момент, с учетом тех сложностей, которые сегодня происходят с Россией, остановки поставок угля на некоторые из электростанций. Нам необходимо иметь запас прочности. И мы готовы обеспечить необходимый уровень запасов угля. В настоящий момент у нас законтрактована поставка более 300 тысяч тонн марки Г. Поставки уже начались. Поставка марки Г из Колумбии. Первый корабль прибыл в порт Южный 13 августа, 14-го мы его разгрузили. Следующая поставка будет 3 сентября", - подчеркнул Тимченко.

По словам генерального директора ДТЭК в июне-июле компания вынуждена была сжечь больше угля, чтобы подстраховать атомную генерацию и других производителей электроэнергии.

"В июне, до реформы рынка, тариф был на уровне 1,3 грн. Один из самых низких тарифов за последние месяцы. Соответственно, мы взяли на себя основную нагрузку по производству электроэнергии, тогда, когда другие производители не могли работать с такой низкой ценой и сжигать уголь, который эта цена не покрывала.Плюс мы подстраховали ситуацию с атомным блоком, который также был в аварийном ремонте. Соответственно, мы за июнь-июль сожгли больший объем угля, чем планировали", - отметил Тимченко.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних.

Как ранее сообщалось, из 15 млн тонн угля, которые добыли в Украине в первом полугодии, 11 млн тонн выдали шахтеры ДТЭК Энерго.

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