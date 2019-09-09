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Профильные ассоциации призвали президента не назначать Лавренюка на пост замминистра инфраструктуры

понедельник, 09 сентября 2019, 16:27
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Эксперт Общественной организации "Фонд общественной безопасности" Юрий Гаврилечко заявил, что более 20 профильных ассоциаций поддержали обращение Владимира Шульмейстера к премьер-министру и министру инфраструктуры с просьбой не переназначать на должность заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, который занимал пост четыре года.

"Это (переназначение Лавренюка - ред.) осудило профессиональное сообщество. Открытое письмо господину Гончаруку подписали более 20 профильных ассоциаций, которое направил господин Шульмейстер с призывом убрать этого человека, поскольку он последние четыре года мешал работать бизнесу", - сказал Гаврилечко.

Гаврилечко добавил, что Лавренюк в команде бывшего министра Владимира Омеляна отвечал за инфраструктурные проекты в портах и на "Укрзализныце", и эти проекты имели очень сомнительные последствия.

Владимир Шульмейстер, направившего обращение к министру инфраструктуры Владислава Криклия и премьер-министра, от имени бизнеса выразил возмущение таким решением.

Обращение поддержали общественные организации и бизнес-ассоциации. Среди них такие структуры как: ОО "Украинский транспортный союз", ОАО "Азовский центр подготовки моряков", "Морская палата Украины", Ассоциации морских агентств Украины, UPSS Terminals и другие.

Во время работы Лавренюка, в Министерстве инфраструктуры были громкие коррупционные скандалы с незаконными схемами. Они касались неэффективности работы габаритно-весового контроля на дорогах, продажей разрешений на международные авиаперевозки. Также он имел отношение к инспекционных "поборов" в министерстве.

Юрий Лавренюк имел ключевое влияние на все госпредприятия, которые находятся в ведении Министерства инфраструктуры, в том числе: Администрация морских портов Украины, "Аэрорух", "Международный аэропорт" Борисполь "и другие.

Деятельность Лавренюка, по словам Шульмейстера, привела к тому, что был уничтожен надзор за безопасностью мореплавания в портах из-за так называемой "реформы капитанов судов", охрана территорий морских портов стала коммерческой, при его содействии было создано государственное предприятие "Морсичсервис", которое навязывает морским агентам платные услуги по оформлению судна, а фактически занимается поборами.

Шульмейстером убежден, что результатами работы Лавренюка за четыре года должен заинтересоваться не только новый министр, а и генеральный прокурор.

В случае, если Лавренюк будет переназначен, он будет инициировать акцию гражданского протеста у здания Кабмина и пообещал, что сделает все возможное, чтобы донести до президента неотвратимость полной смены руководства в Мининфраструктуры от старых кадров.

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Раздел: Бизнес
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