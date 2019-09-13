Как будто не было суда: встречу топ-олигархов Украины высмеяли в карикатуре

В сети появилось фото со встречи в Киеве украинских топ-олигархов, которые вернулись в Украину после выборов президента и парламента – Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Снимок опубликовала известная журналистка Соня Кошкина на своем канале в Telegram.

Она с иронией отметила изменение политической конъюнктуры, вследствие которой вердикты международного суда в отношении олигархов фактически "обнулились".

"Коломойский пришёл в гости к Пинчуку. Как будто не было Лондонского суда. Времена, нравы", - отметила журналистка.

Политолог Алексей Голобуцкий после этого опубликовал фотожабу с указанного снимка, в которой высмеял судебные решения и потери средств олигархов вследствие процессов против них.

Как сообщал "Апостроф", ранее бизнесмен Игорь Коломойский с иронией прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о том, что она получала угрозы с его стороны, после чего ее сбил автомобиль в Лондоне.