RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

03:29
Снайпер ВСУ ликвидировал 26-летнего боевика ДНР: фото нового "груза 200"
03:12
Битва за Берлин: сети впечатлило видео массовой драки в столовой российских рабочих
02:34
NASA опубликовало впечатляющее фото "живой" лавины на Марсе
01:41
Оккупанты в Крыму отметились абсурдной инициативой с участием детей: фото
00:47
В Одессе возле мэрии "стриптизерши" устроили эффектную фотосессию
00:12
В России озвучили Украине наглое условие для возвращения Крыма

13 сентября

23:49
Под Одессой во время задания погиб сотрудник СБУ: названо имя
23:18
Это точно экономический форум? В сети обсуждают клоунаду Зеленского на YES, видео
22:42
Встреча Зеленского и Коломойского: появились новые тайные детали
22:13
Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES
22:00
Глава МИД Украины объяснил план Зеленского по России
21:45
"Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как будто не было суда: встречу топ-олигархов Украины высмеяли в карикатуре

пятница, 13 сентября 2019, 18:32
переглянути новину українською

В сети появилось фото со встречи в Киеве украинских топ-олигархов, которые вернулись в Украину после выборов президента и парламента – Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Снимок опубликовала известная журналистка Соня Кошкина на своем канале в Telegram.

Она с иронией отметила изменение политической конъюнктуры, вследствие которой вердикты международного суда в отношении олигархов фактически "обнулились".

"Коломойский пришёл в гости к Пинчуку. Как будто не было Лондонского суда. Времена, нравы", - отметила журналистка.

Политолог Алексей Голобуцкий после этого опубликовал фотожабу с указанного снимка, в которой высмеял судебные решения и потери средств олигархов вследствие процессов против них.

Как сообщал "Апостроф", ранее бизнесмен Игорь Коломойский с иронией прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о том, что она получала угрозы с его стороны, после чего ее сбил автомобиль в Лондоне.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик

​Построить новый Vavilon, или о преимуществах современных подходов в мебельном бизнесе

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: