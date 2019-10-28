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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины с применением новых для Украины технологий

понедельник, 28 октября 2019, 16:28
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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №75 Семиренковского месторождения, применив ряд современных технологий и инновационных решений, часть из которых были использованы в украинской газодобывающей отрасли впервые.

Об этом говорится в пресс-релизе компании

Это позволило достичь рекордно коротких сроков бурения – скважина глубиной 5470 м на месторождении со сложными горно-геологическими условиями была пробурена за 3,5 месяца.

При бурении наклонно-направленного участка использовалась роторно-управляемая система от Schlumberger PowerDrive X6. Благодаря ей был реализован S-профиль скважины в интервале 1200-2825 м, достигнута высокая точность траектории с отклонением от цели менее 1 метра. Использование системы позволило сократить срок бурения секции под обсадную колонну в интервале 300-2825 м, который составил рекордные 11 дней.

Также ДТЭК Нефтегаз применил оборудование OverDrive System CRT компании Weatherford, которая позволяет проводить вращение обсадной колонны с циркуляцией бурового раствора. Так были сокращены риски геологических осложнений и времени спуска колонны по стволу. Была впервые применена технология Impulse – винтовой забойный двигатель 203 мм с модулем генерации осевых вибраций компании National Oil Varco (NOV), что позволило достичь рекорда механической скорости. Для бурения твердых пород c использованием бурового раствора на углеводородной основе впервые использовано долото компании Smith Bits 152,4 мм Onyx 360 с вращаемыми на 360 градусов резцами PDC, позволяющее работать в условиях высоких температур и недостатка охлаждения.

"В 2019 году ДТЭК Нефтегаз инвестировал в бурение более 3 млрд гривен – мы начали строительство пяти скважин, бурение трех завершено с опережением сроков. Такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению инновационных решений и современных технологий. Мы взаимодействуем с ведущими сервисными компаниями, научно-исследовательскими институтами и членами Экспертного совета ДТЭК Нефтегаз. Это позволяет повышать эффективность и снижать затраты в области разработки месторождений, бурения и добычи углеводородов", - сообщил гендиректор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

В сентябре ДТЭК Нефтегаз успешно пробурил высокодебитную скважину №53 глубиной 5704 м на Мачухском месторождении, которое характеризуется аномально высокими пластовыми давлениями и температурами.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2018 г. добыто 1,65 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза. В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

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