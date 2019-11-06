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Бюджет несет миллиардные убытки: названы последствия запуска фиксированной маржи на сигареты

среда, 06 ноября 2019, 12:24
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Растет недовыполнение доходов госбюджета по табачному акцизу - из-за так называемой "поправки Холодова" компании-производители уже отозвали акцизные марки на 855 млн гривень.

Об этом пишет УНИАН.

Хотя законопроект №1049 с поправкой №8, которая закрепляет фиксированную маржу для оптовой (7%) и розничной (13%) продажи табачных изделий, еще не подписан спикером Верховной Рады и президентом, он уже нанес значительный ущерб госбюджету. По данным Госказначейства, за последний месяц на 1 млрд гривень выросло недовыполнение бюджета по табачному акцизу. При плане в 40,83 млрд гривень с начала года собрано лишь 30,38 млрд. То есть общее недовыполнение госбюджета по табачному акцизу с начала года уже превысило 10 млрд. Кроме того, отдельные производители из-за упомянутой поправки начали останавливать производство табачных изделий и отзывать ранее заказанные объемы акцизных марок. Так, из-за так называемой "поправки Холодова" British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн гривень. Компания Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на общую сумму 350 млн гривень. Обе компании входят в список ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины. Ситуация с уплатой табачного акциза ухудшилась настолько, что Государственная налоговая служба Украины обратилась к табачным компаниям с просьбой об уплате акциза раньше, чем предусмотрено налоговым законодательством.

23 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями 4 крупнейших производителей табачных изделий в Украине, где обсуждалось потенциальное негативное влияние указанной поправки в случае подписания президентом законопроекта №1049. После встречи премьер-министр заявил, что компромисс по вопросу был найден: "Мы нашли решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано". Впрочем, хотя уже прошел месяц после принятия законопроекта, никакого прогресса в решении данного кризиса нет. Потери госбюджета из-за ухудшения ситуации на табачном рынке продолжают расти. Недавно президент заявил о готовности защищать инвестиции и анонсировал более 70 законопроектов в их защиту. Впрочем, компании, которые входят в перечень крупнейших иностранных инвесторов Украины, продолжают останавливать производство из-за негативного влияния лоббистских законодательных инициатив.

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