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Бизнесмен Бахматюк обвинил Сытника и Рябошапку в давлении на бизнес из-за личных амбиций

вторник, 12 ноября 2019, 14:51
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Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании силовиками, где заявил, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 000 человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом пишут Вести.

11 ноября состоялись обыски и задержания силовиками НАБУ работников ликвидированного VAB банка Олега Бахматюка, владельца одного из крупнейших агрохолдингов страны "Укрлендфарминг". Задержание проводились детективами НАБУ по делу о рефинансировании банка в 2014 году. Дело было закрыто летом 2019 года, но заново открыто генпрокурором Рябошапкой и передано НАБУ.

"В нашем обществе человек, которого назвали "олигархом", априори становится виновным и должен быть наказан только потому, что господином Рябошапкой или господином Сытником причислен к этой категории. Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного возбуждения уголовного дела. Дело по этим эпизодам закрывалось 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости". И этим открывается ящик Пандоры вместо конструктивного предложения возврата средств и сохранения рабочих мест. И негативные последствия этого лягут на Вас (на президента – "Апостроф"), на правительство, ведь сохранение экономических единиц - это первоочередная задача, которую декларирует и правительство, и Вы. Просим Вас вмешаться в этот процесс, остановить назначение виновных без права на защиту", - заявляет Бахматюк.

Бахматюк отметил, что неоднократно обращался к чиновникам с предложением реструктуризировать задолженность банка и начать выплаты в бюджет по четкому графику - речь идет о сумме в 8 млрд грн.

Из-за неразрешения этой ситуации под угрозой существования оказалась его компания "Укрлендфарминг", которая трудоустраивает 27 тысяч человек, производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен зарплаты. Бахматюк заявил, что наблюдает "желание силовиков найти очередную жертву, чтобы понравиться", от чего страдает бизнес и бюджет страны.

"В очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства о VAB банке. Дело, которое уже было исследовано Нацполицией, СБУ, прокуратурой. Проведена масса экспертиз, следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы искали конструктив, стучали в двери, хотели быть услышанными, предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику государства. Мы хотим откровенной беседы о ситуации с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, но видим, что и НАБУ, и органы ГПУ работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет значения, а важны попытки найти очередную жертву. Нарушается закон, и мы не имеем возможности защищаться, ведь нас уже назначили виновными… Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного возбуждения уголовного дела. Дело по этим эпизодам закрывалась 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости", - отметил бизнесмен.

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено на официальном сайте компании.

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