Бахматюк пояснил, с чем связаны аресты сотрудников VAB Банка

Задержания бывших сотрудников VAB Банка может быть связано с желанием руководителей правоохранительных органов набрать политические баллы у власти.

Об этом заявил экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк в интервью The Page.

"Есть у кого-то желание развалить компанию, в которой работают 27 тысяч человек. Нет логики и желания дойти до какого-то конструктивного решения. Есть просто желание понравиться политически", — сказал Бахматюк.

По его мнению, все факты, которые есть в делах НАБУ, уже расследовали прокуратура, СБУ и Нацполиция. Но этот вопрос опять подняли за счет политической конъюктуры, считает бизнесмен: "Надо назначать виновных и показывать, что есть работа", — добавил он.

Бахматюк также объяснил, что банк около двух лет пытался погасить долги перед Нацбанком и Фондом гарантирования. Финучреждение договорилось с внешними кредиторами и пыталось сделать то же в Украине "путем борьбы с правоохранительными органами", которые расследовали дело.

Позже "VAB Банк" вышел с предложением условного погашения 8 млрд грн и наймом международных советников.

"Эта цифра – наша добрая воля, и она гораздо больше того, что можно получить от так называемых публичных торгов (сейчас активы ликвидируемых банков продают за 2-3% от номинала)", — добавил бизнесмен.

Также он сказал, что для спасения вкладов банк вел переговоры с Министерством финансов. Рефинансирование было предоставлено за месяц до введения временной администрации. Сам Бахматюк дал личное поручительство и в залог активы в Ивано-Франковске (ликероводочный завод) и в Харькове, которые тогда стоили не меньше этой суммы. Тогда Франковский водочный завод был работающим предприятием, которое шло в залог как бизнес (там работало 700 человек, генерировалось 700 млн грн выручки и платилось больше 150 млн акциза).

Позже, как утверждает бизнесмен, дела, которые инкриминируются, были закрыты за отсутствием состава преступления. Сейчас НАБУ свое дело аргументирует тем, что эти активы обесценились. "У нас есть государственная экспертиза, которая подтверждает другое мнение", — добавил он.

Вечером 11 ноября источники сообщали, что представители правоохранительных органов пришли в офис Райффайзен Банка Аваль, чтобы арестовать председателя правления учреждения Александра Писарука. Позже в НАБУ заявили о задержании семи человек по подозрению в присвоении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который Нацбанк выдал в 2014 году VAB Банку. Тогда им владел Олег Бахматюк.

Среди арестованных – бывшие и действующие чиновники НБУ, сотрудники VAB Банка, а также частных компаний, связанных с его конечными бенефициарами. Против Писарука начали несколько расследований, в том числе в связи с превышением им как членом совета Фонда гарантирования вкладов своих служебных полномочий.

Бахматюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, а также заявил, что готов вернуться в Украину, чтобы постепенно погасить 8 млрд грн долгов своих банков и внести 500 млн грн гарантийного взноса. Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, при которой VAB Банк получил стабилизационный кредит, назвала ситуацию "беспределом и террором"