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Крест на развитии: СМИ указали на проблему с возвратом "Укртелекома" в госсобственность

четверг, 14 ноября 2019, 15:05
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В развитых странах ни один крупный интернет-провайдер, как "Укртелеком", не работает под эгидой государства, поэтому, с большой вероятностью, возврат компании в госсобственность усложнит работу предприятия и поставит крест на его развитии.

Об этом идет речь в материале Delo.ua "Правила жизни паутины: что будет, если государство отсудит "Укртелеком".

Издание напомнило, что государство планирует отсудить у собственника "Укртелеком" - одного из лидеров в отрасли, что может негативно сказаться на компании, которая через несколько месяцев после возврата в госсобственность может потерять место на рынке.

"Возврат "Укртелекома" в собственность государства значительно усложнил бы работу предприятия. Во-первых, компанию в ее развитии способен простимулировать только инвестиционный капитал — причем, в первую очередь, капитал материнский. Никто "со стороны" не сможет столь эффективно и своевременно поддержать предприятие с его проблемными моментами и новыми интернет-продуктами, в которые постоянно нужны мощные финансовые вливания, исчисляемые сотнями миллионов долларов", - говорится в материале.

Издание обращает внимание, что в развитых странах крупные интернет-провайдеры, такие как "Укртелеком", не находятся в госсобственности.

"Показательная деталь: ни один крупный интернет-провайдер в развитых странах не работает под эгидой государства — этот "союз" выглядит как нонсенс", - отмечается в материале.

По мнению автора материала, если "Укртелеком" будет реприватизирован, найти нового инвестора для него будет сложно, поскольку мало кто готов пойти на риск лишится актива через какое-то время.

"Окажись предприятие в руках государства, этот "новый старый" собственник уже вряд ли подыщет ему еще одного выгодного хозяина. Кто захочет покупать вновь перепроданное — а вдруг снова отберут?", - отмечает автор.

Ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что разговоры о возможной реприватизации "Укртелекома" отобьют у иностранных инвесторов интерес к Украине и сорвут планы правительства по привлечению иностранных инвестиций. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко подчеркнул, что не каждый инвестор придет в Украину, потому что не решена глобальная задача, связанная с правом собственности.

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