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"Союз птицеводов Украины" выступил в защиту агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка

пятница, 15 ноября 2019, 13:15
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Ассоциация "Союз птицеводов Украины" заявляет, что поддерживает стремление руководства государства и правоохранительных органов по усилению борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, но просит не превращать крупнейшего производителя яиц в Украине в заложники дела VAB банка.

Профильная ассоциация в своем обращении заявляет, что обеспокоена происходящими вокруг компании ООО "Аграрный Холдинг Авангард" Олега Бахматюка в связи с расследованием дела, касающегося производства по ликвидированному ОАО "ВиЭйБи Банк", ведь "Авангард" является крупнейшим производителем яиц куриных в Украине и играет определяющую роль в продовольственной безопасности страны. Кроме того, компания является крупнейшим экспортером данной продукции с долей около 62%, что обеспечило поступление в страну более 57 млн долларов США.

"Птицеводческие предприятия холдинга являются основным бюджетообразующими налогоплательщиками в своих регионах, предоставляя более 5 тыс рабочих мест в сельской местности. Сегодня предприятия холдинга могут стать заложниками ситуации, которая может привести к дестабилизации их работы или и полной остановке. Кроме прямых экономических убытков, это несет прямую угрозу продовольственной безопасности, хаоса на продовольственном рынке и может иметь непоправимые экологические последствия для окружающей среды. Считаем, что процессы, происходящие в деле "ВиЭйБи банка", не должны ставить под угрозу украинский экономический потенциал, связанный с крупными производителями, как компания "Агрохолдинг Авангард", - заявляет "Союз птицеводов Украины".

Ассоциация считает, что поскольку сам владелец компании неоднократно заявлял о готовности к диалогу с властью и предоставил предложения по уплате задолженности в бюджет страны, конструктивный подход в решении этого вопроса должен стать основным для сохранения рабочих мест, поступления налогов в бюджет, генерации экспортной выручки и поддержания надлежащего инвестклимата в стране.

Это третья профильная ассоциация, которая обратилась в поддержку аграрных компаний Олега Бахматюка, которые являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине и одним из крупнейших работодателей отрасли. Ранее свои обращения к президенту опубликовали Федерация работодателей Украины и Украинская аграрная конфедерация.

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