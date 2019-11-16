С Сытником у меня прямой конфликт интересов, - бизнесмен Бахматюк

У руководителя НАБУ Артема Сытника есть прямой конфликт интересов в деле VAB банка, связанный с расследованием коррупционных действий самого Сытника.

О конфликте интересов директора НАБУ экс-собственник VAB банка украинский бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью изданию strana.ua.

"Против Сытника расследуется антикоррупционное дело. Главный свидетель там – советник моей родной сестры Наталии Василюк – Николай Надейко. Все строится фактически на его показаниях. В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что он делает – его личная месть мне за показания Надейко, - говорит Бахматюк. - Кстати, я с этим Надейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака”.

По его словам, вообще непонятно, на каком основании НАБУ занимается экономическим делом, ведь НАБУ - орган, который должен заниматься расследованием коррупции чиновников.

"Сытник вообще не имеет права заниматься Бахматюком и крупным бизнесом. НАБУ должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти. Поэтому, чтобы была подследственность НАБУ, они и привлекли Писарука (бывший первый заместитель главы НБУ - Ред.). Это смешно. Где я, а где Писарук?", - заявил бизнесмен.

Напомним, что Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был признан виновным судом и заплатил 3,4 тыс. грн штрафа по административному протоколу о коррупции после скандального отдыха в элитном отеле в Ровенской области, за который платили третьи лица.