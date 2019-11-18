RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

15:43
Оля Полякова представила новый трек, и это очередной хит в стиле попсы 90-х
15:34
В Киеве устроили охоту на "героев парковки": фото наказания
14:58
Именитый журнал выбирает "Человека года" - в кандидатах Грета Тунберг, Киану Ривз и Владимир Зеленский
14:53
Проект Кулика: адвокат рассказал подробности об аресте главы Укрэксимбанка
14:50
В полиции и налоговой начали расследование по компаниям-контрабандистам газа в Украине
14:24
Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар"
14:08
Будьте прокляты: сеть взорвалась гневом из-за издевательств боевиков над украинцем на Донбассе
13:45
Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником
13:30
Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом
13:29
Пробки в Киеве высмеяли забавной фотожабой из прошлого
12:36
Бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей
12:19
Фронтмен Black Eyed Peas обвинил агрессивную стюардессу в расизме
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экспертиза опровергает обвинения НАБУ по делу VAB банка - документы

понедельник, 18 ноября 2019, 15:10
переглянути новину українською
read in English

Выводы официальных экспертиз залогового имущества под получение стабилизационного кредита от НБУ подтверждают правильность оценки стоимости. Заявления НАБУ о том, что стоимость залогового имущества была неправомерно завышена в 25 раз, не соответствует действительности.

Об этом сообщает издание ДС.

Журналисты получили копии документов - экспертизы оценки залогового имущества, предоставленного VAB банком как гарантия под получение рефинансирования от НБУ. Выводы экспертиз полностью отрицают заявления НАБУ о том, что реальная стоимость заложенной недвижимости будто составляла 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком".

"Отчет о независимой ретроспективной оценке имущества ... в целом соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам, учитывая цель проведения оценки и ее ретроспективность", - говорится в заключении Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Правильность оценки объектов подтверждает и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Средства, которые предоставлялись в рамках рефинансирования, использовались на цели, определенные при выдаче такого рефинансирования, преимущественно для выплат вкладчикам во время финансового кризиса 2014-2015 годов, когда из-за панических настроений массово снимали средства со счетов и депозитов банков Украины. Как заявлял Национальный банк Украины, все средства от рефинансирования, предоставленного НБУ ВиЭйБи банка на сумму 1,2 млрд гривен, что является предметом следствия НАБУ, были направлены на выплаты 80 тыс вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн.

По оценкам согласно методике НБУ, на момент введения временных администраций в банки ВиЭйБи и "Финансовая Инициатива", сумма задолженностей компаний Олега Бахматюка (в том числе группы компаний "Укрлендфарминг"), составляет 7,6 млрд гривен. Сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал возврат задолженности поэтапно, с применением механизма реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов, но ответа от НБУ так и не получил.

По его словам, в конце октября он и его агрохолдинг "Укрлендфарминг" направили Фонду гарантирования официальное предложение о поэтапном погашении 8 млрд грн долгов перед ВиЭйБи Банком и банком "Финансовая инициатива", а также о внесении 500 млн грн гарантийного взноса.

"Далее - по 1 млрд грн в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования. Такого предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков", - отметил Олег Бахматюк.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: