"Налоговый террор": самые большие бизнес-ассоциации выступили против принятия законопроектов 1210 и 1210-1

Против законопроектов 1210 и 1210-1 уже выступили Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей, Союз украинских предпринимателей, Совет предпринимателей при Кабмине и многие другие.

Американская торговая палата выступила против законопроектов 1210 и 1210-1, предусматривающих существенное усиление налогового и административного давления на украинский бизнес. По мнению АСС, законопроекты нарушают два базовых принципа налоговой политики - рассудительность и предсказуемость.

"Бизнес-сообщество страны выразило существенное беспокойство относительно нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного совершенствования", - заявили в Американской торговой палате.

О несоблюдении базовых принципов в налоговых законопроектах заявила и Европейская Бизнес Ассоциация. ЕВА ранее уже выступала против упомянутых инициатив и сделала повторное заявление, где указала на необходимость соблюдения стабильности налогового законодательства, которая нарушается законопроектами 1210 и 1210-1.

"Предлагаемые сроки введения законопроектов (немедленно после опубликования или с 1 января 2020 года) неприемлемы", - отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Против законопроектов 1210 и 1210-1 выступили и в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

"Самые большие недостатки документа - новые подходы к администрированию, введение понятия "вины", "умысла". Мы же понимаем, что установление налоговыми органами вины и умысла уже в актах проверок прокладывает прямую дорогу, чтобы дальше формировались уголовные дела, если только суммы доначисления будут большие. То есть чем больше бизнес, тем больше шансов, что при установке такого намерения будут возникать дополнительные проблемы у соответствующих предприятий", - отмечает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

В УСПП настаивают: налоговая сфера должна быть прогнозируемой, и призывают исключить из законодательной практики подобные "новации", содержащие коррупционные риски.

В Федерации работодателей Украины также считают, что законопроекты создают риски ухудшения условий деятельности для бизнеса и экономики. В частности, в ФРУ раскритиковали ограничения на учет в расходах процентов по долговым обязательствам, фактическое внедрение практики налогообложения курсовых разниц из-за колебаний валютного курса, резкое повышение акцизов на отдельные товары (в частности, некоторые табачные изделия).

"Предложенное увеличение штрафных санкций за нарушения, связанные с регистрацией налоговых накладных, а также за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств не имеет экономического смысла и несет исключено фискально-карательную нагрузку", - отметил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Сергей Саливон.

В Союзе украинских предпринимателей раскритиковали осложнение администрирования налога на прибыль и трансфертное ценообразование, усиление налогового и административного давления на отдельные отрасли с нарушением принципа стабильности законодательства. Также в СУП категорически не согласились с исключением из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов в случае необоснованного начисления налогов и сборов.

Ранее против законопроектов 1210 и 1210-1 выступили и в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины, назвав представленные законопроекты "налоговым террором против добросовестных налогоплательщиков".