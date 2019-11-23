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Работа агрохолдинга "Укрлендфарминг" под угрозой: Бахматюк назвал подозрение НАБУ политическим

суббота, 23 ноября 2019, 13:06
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Подозрение НАБУ в растрате средств Национального банка Украины, врученное бывшему владельцу "VAB Банка" и владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку, а также объявление его в розыск ставит под угрозу дальнейшую работу одного из крупнейших аграрных производителей Украины.

Об этом бизнесмен сказал в интервью "УНИАН".

"Все наши международные партнеры сейчас, мягко говоря, удивлены. Банкротство "Мрии" покажется легкой болтовней после падения "Укрлендфарминга", – отметил он.

По словам Бахматюка, возникшая ситуация негативно отражается на инвестиционной привлекательности Украины и статусе государства на международной арене.

"Я знаю даже, что есть письмо инвесторов, в котором они предупреждают, что, если будут нарушены их права, они подадут международный иск на Украину. Поэтому люди, которые создают такие ситуации, делают это бессознательно, и не знаю, с какой целью", – сказал Бахматюк.

По словам Олега Бахматюка, он неоднократно предлагал провести реструктуризацию долгов VAB банка и начать выплаты по согласованному сторонами графику, но ответа пока не получил: "Мы предлагали взять международных советников, таких как, например, "Ротшильд", Lazard, "большую четверку" аудиторов, взять известные компании в мире, которые реструктуризируют долги, и взять юристов. Плюс, предложение, о котором мы уже говорили: возвращаем 8 миллиардов гривен, из которых сразу выплачиваем 500 миллионов гривен гарантийного взноса, пока оформляются документы, и возвращаем миллиард гривен ежегодно. Что в этом плохого?".

Более того, Бахматюк считает весь процесс политически мотивированным, ведь публичные обвинения со стороны НАБУ появились как раз в момент проведения переговоров о привлечении им средств для выплат задолженности банка: "Мы вышли с предложением на Фонд гарантирования вкладов, хотим вернуть 8 миллиардов гривен как добросовестные акционеры. И я поехал договариваться с покупателями нашего сырья – зерновых – с компанией "Каргилл". Был в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Женеве, где полностью договорился, что они под будущие контракты могут обеспечить этот план по возврату средств. И когда мы уже были на финальной стадии, в воскресенье, мне выдвигают подозрение, которое полностью ломает ситуацию и делает переговоры невыгодными. Все юристы, сейчас рассматривают наш кейс, говорят, что он чисто политический, здесь нарушены права человека, процессуальные нормы"

Бахматюк напомнил, что в "Укрлендфарминге" работает около 27 тыс. людей, компания исправно платит налоги в государственный бюджет и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

"Я надеюсь, что компания, которая дает работу 27 тысячам человек будет услышана, а не уничтожена, а затем в конце постфактум скажут: "ну, так получилось". Во власти думают, что они все бессмертные и пришли на сто лет, и повторяют ту же ошибку, что и предшественники”, – заявил Бахматюк.

Напомним, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка", владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины.

"Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

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