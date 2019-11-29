Американская торговая палата раскритиковала предложение Кабмина о приоритетах для отдельных инвесторов

Украинская власть должна найти приемлемое для всех решение проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить участникам рынка и инвесторам равные условия.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты (АСС) на сайте организации.

В заявлении говорится о необходимости избежать внесения ретроспективных изменений в законодательство относительно действующих проектов, которые могут вызвать долговременное негативное влияние на инвестиционный климат Украины.

По мнению АСС, приведение соглашений о купле-продаже электроэнергии из возобновляемых источников в соответствие с международными стандартами финансирования может стать частью мер правительства для стабилизации рынка.

В то же время АСС отмечает неприемлемость предложения о предоставлении приоритета в платежах тем инвесторам, которые согласятся на добровольную реструктуризацию. Организация отмечает: все участники рынка и инвесторы должны получить от правительства равные условия.

"Компании-члены Палаты убеждены в том, что предоставление приоритетности платежей инвесторам, которые согласятся на добровольную реструктуризацию, может свести на нет добровольный характер такой реструктуризации, поэтому такая опция является неприемлемой ни в одном из предложенных решений. Принципиально важно, чтобы все участники рынка и инвесторы получали от правительства равные условия, независимо от того, согласятся ли инвесторы на реструктуризацию на условиях, установленных правительством", - отмечается в заявлении.

Ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заявил, что принудительного ретроспективного снижения "зеленых" тарифов не будет. Однако он отметил, что министерство предлагает инвесторам различные условия реструктуризации для проектов ВИЭ, которые уже работают и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

В свою очередь представитель General Electric Вячеслав Феклин в ходе международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019" предостерег Украину - ретроспективное снижение "зеленого тарифа" повлечет выплаты миллиардов по искам инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, Украина не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зелёных тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.