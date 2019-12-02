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Сумма аналогична прошлогодней: в ДТЭК рассказали о выплатах на инвестиции и налоги за 9 месяцев

понедельник, 02 декабря 2019, 17:04
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За 9 месяцев 2019 года ДТЭК Энерго инвестировал 4,2 млрд грн в развитие производства, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Компания завершила переоснащение энергоблока №1 ДТЭК Криворожская ТЭС с антрацита на газовую марку угля, и этот проект, по мнению экспертов, усилит энергетическую безопасность Украины.

ДТЭК Энерго также сохранил выплаты в государственный и местные бюджеты на уровне аналогичного периода прошлого года. Предприятия компании за 9 месяцев 2019 года выплатили 11,6 млрд грн налогов.

Укрепление курса национальной валюты обеспечило 6,3 млрд грн положительного эффекта на курсовых разницах, тогда как за аналогичный период прошлого года от курсовых разниц получен убыток в 0,6 млрд грн. Всего чистая прибыль по компании за 9 месяцев 2019 года составила 6,3 млрд грн, что соответствует показателю курсовых разниц. Таким образом, производственная деятельность компании не показала положительного финансового результата. Это обусловлено развитием системы регулирования новой модели рынка электроэнергии, которая сегодня предоставляет большие преференции иностранным производителям.

Как сообщалось, предприятия ДТЭК Энерго являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, в топ-100 крупных налогоплательщиков страны входят ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго.

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