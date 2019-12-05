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Атака на "Палп Милл Принт": глава компании высказал версии о заказчиках масштабного маски-шоу

четверг, 05 декабря 2019, 09:25
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Представители СБУ, Нацполиции и прокуратуры в количестве 50 человек с оружием и в балаклавах 25 ноября ворвались на территорию предприятия с австро-немецкими инвестициями ООО "Палп Милл Принт", заявив, что прибыли для проверки залогового имущества обанкротившегося предприятия "Блиц-информ", работу предприятия заморозили на 14 часов.

Об этом говорится в материале "Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины" издания "Апостроф".

Следует отметить, что в 2019 году была начата процедура банкротства "Блиц-Информ" и суд начал его ликвидацию. ООО "Палп Милл Принт" взял в аренду помещение, где находился "Блиц-Информ", компания приняла участие в аукционе на эти активы, и стала победителем, получив в собственность 20 га недвижимости у метро "Лесная" в Киеве, а также авто и оборудование. Компания уплатила за это 49,6 млн гривен.

Однако 14 ноября следственный судья выдал постановление о наложении ареста на имущество "Блиц-Информа", не зарегистрировав его в реестре. "Палп Милл Принт" не смогла вступить в право собственности.

25 ноября силовики с оружием появились на предприятии, остановили его работу и запугали сотрудников. 28 ноября компании удалось добитьсяотмены ареста активов, но оформить регистрацию комплекса не вышло, поскольку в Госреестре появились новые данные. При этом юристу "Палп Милл Принт" начали присылать угрозы на телефон.

Руководство компании "Палп Милл Принт" утверждает, что приобрело активы "Блиц-Информа" законно, а события вокруг аукциона и последующая атака силовиков имеют заказной характер.

2 декабря менеджмент на пресс-конференции озвучил планы отстоять компанию и версии о заказчиках атаки. Гендиректор "Палп Милл Принт" Олег Дубровка указал на возможную причастность "Укрэксимбанка", в залоге у которого находилась собственность "Блиц-Информ". Он отметил, что попытки отобрать активы могут быть связаны с прикрытием "надутых кредитов" банка, который выделял миллионы гривен под залог "Блиц-Информу".

"Если банк считал, что лот такой драгоценный - то ему нужно было его купить. Он этого не сделал… Банк, видя, что "Блиц-Информ" умирает - сидел и ждал. Они раньше не инициировали банкротство, а каждый год насчитывали проценты на кредит. Могу назвать только одну причину - переоцененные активы, под которые выдавались кредиты… Так происходит сокрытие злоупотреблений со стороны должностных лиц "Укрэксимбанка" при выдаче кредитов", - сказал Дубровка.

Также он не стал отбрасывать версию давления застройщиков или конкурентов по полиграфическому бизнесу. Олег Дубровка сообщил и об угрозах, которые стали поступать ему на телефон.

Компания обратилась с официальными заявлениями в ГУ Нацполиции, ГПУ и ГБР с требованием о привлечении к уголовной ответственности лиц, в том числе правоохранителей, препятствующих ведению "Палп Милл Принт" ее законной деятельности.

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