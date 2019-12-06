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Уникальная платформа: в Госгеонадра презентовали атлас недропользователя для инвесторов

пятница, 06 декабря 2019, 16:20
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В пятницу, 6 декабря в здании Кабинета министров в Киеве глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах представил сервис для инвесторов в украинскую добывающую отрасль – "Инвестиционный атлас недропользователя".

Он уточнил, что "атлас" – это электронная платформа, которая не имеет аналогов в Украине, передает "ДС".

Проект был разработан Госгеонадра совместно с ГНПП "Геоинформ Украины", НАК "Надра Украины", ДГП "Укргеофизика" и Украинским государственным геологоразведочным институтом.

Роман Опимах пояснил, атлас – это некий путеводитель для инвесторов в вопросе финансирования объектов пользования украинскими недрами, и он позволит обеспечить легальную добычу энергоресурсов и полезных ископаемых.

Сервис уже запущен на сайте Госгеонадра. Там выложена технико-экономическая информация о разведанных месторождениях полезных ископаемых по стране, по каждому участку добавлена информация о виде ископаемых, характеристиках и оценкой запаса. В некоторых случаях приведена стоимость лота.

"Атлас является платформой, на которую будут загружаться объекты для инвестирования. Они будут распределяться по шести корзинам, в соответствии с видами полезных ископаемых. Три корзины заполнены почти 60 объектами для инвестиций в сфере добычи, в сфере углеводородов, металлических и неметаллических руд", – заявил Опимах.

Он добавил, что со временем будут внесены данные и в остальные корзины: подземные воды, твердые полезные ископаемые и драгоценные и полудрагоценные камни. Опимах уточнил, что в "корзинах" уже находится 23 участка общей площадью свыше 3,5 тысяч кв км.

Процесс торгов будет циклическим и будет повторяться каждые два месяца, поэтому следующий год будет насыщенным для инвесторов, обещают в Службе.

"Мы планируем привлечь в государственный бюджет не менее 800 млн грн, то есть не меньше, чем в прошлом году", - сказал руководитель ДСГН.

Инвестиционный атлас недропользователя - это лишь один из элементов общей правительственной политики "открытых дверей", указывает руководитель Госгеонедра. Другие важные элементы, по словам Опимаха, - либерализация доступа к общей геологической информации и качественная продвижение объектов для инвестирования.

Напомним, ранее в Госгеонедра запустили работу физической data-room по трем нефтегазовым участкам (Ахтырская, Грунивська и Ичнянская), выставленных на конкурс по Соглашению о разделе продукции.

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