Бизнес-классом в Майами и Гуанчжоу: СМИ обвинили президента ТППУ в расходовании госсредств на развлечения

Пока украинские предприниматели ждут иностранные инвестиции, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за государственный счет летает на марафоны в разных уголках мира, последний состоялся в бизнес-столице Китая Гуанчжоу, откуда президент ТППУ вернулся "с пустыми руками".

Об этом говорится в материале "КП в Украине".

В статье сказано, что за привлечение и сопровождение иностранных инвестиций в Торгово-промышленной палате Украины отвечают Геннадий Чижиков и его вице-президент Ростислав Коробка. В своих отчетах за последние годы они указывают на рост инвестиционной привлекательности Украины и развитие отечественного экспорта. Впрочем, отечественные экспортеры с этим не согласны.

"Привлечение иностранных инвестиций и их сопровождение всегда были столбами в речах президента ТППУ Геннадия Чижикова. Эти вопросы также курирует вице-президент Ростислав Коробка, который был назначен "смотрящим" за палатой от команды президента Порошенко. В марте 2018 на ежегодном заседании Совета ТПП Чижиков заявил, что палата работает над реализацией инвестиционных проектов в сфере ВИЭ, дерево- и сельхозпереработки. Далее на портале ТПП в разделе "новости" - последние новости за сентябрь и июль этого года. В разделе "система налогообложения" приведена информация от 2018, то есть отсутствует информация для потенциального инвестора", - сообщается в материале.

Добавляется, что средства на разработку портала invest.ucci.org были частично заимствованы у иностранных кредиторов - в рамках программы Евросоюза по поддержке малого и среднего бизнеса COSME, и топ-менеджмент Торгово-промышленной палаты Украины их "по сути растерял".

Отдельно в материале прокомментированы частые поездки президента ТППУ Геннадия Чижикова за границу: тема активно обсуждается украинскими пользователями Facebook. Последним поводом для возмущения стали, якобы, командировки Чижикова в Гуанчжоу (Китай), где он принял участие в марафоне.

"Недавно президент ТПП посетил город Гуанчжоу - третий город Китая, наполненный инвесторами, бизнесом и финансами. Там он принял участие в очередном марафоне. Давно возникает вопрос: за чей счет происходит этот банкет (перелеты в самолетах исключительно бизнес-классом, финансовые взносы, расходы). Все это могло бы быть понятно, если бы после таких китайских, американских (Майами), испанских (Барселона), французских, африканских и т.д. марафонов к нам толпами с Чижиковым прибегали бизнесмены и инвесторы. Не было ни одного. Давно следует разделить частные предпочтения и социально-общественную деятельность и не делать первое за счет второго", - заявлено в статье.

В конце авторы материала призвали парламентское большинство в лице депутатов из фракции "Слуга народа" как можно быстрее отреагировать на ситуацию и заставить топ-чиновников ТППУ выполнять свои обязанности.