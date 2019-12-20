Лотерейный оператор М.С.Л. поддержал действия правительства по борьбе с игорным бизнесом, но указал на нюансы

Оператор государственных лотерей, компания "М.С.Л." поддерживает инициативу Кабинета министров внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты для предотвращения незаконному игорному бизнесу работать под названием "лотереи".

Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте лотерейного оператора.

В то же время в "М.С.Л." выражают беспокойство, что выбранный Кабмином способ вряд ли способен помочь в решении вопроса борьбы с нелегальным бизнесом.

"Нелегальный бизнес не имеет никаких лицензий, не выполняет никаких лицензионных условий и не имеет никаких электронных систем принятия ставок, в части которых правительство отменило лицензионные условия. Очевидно, что для эффективной борьбы с теневым рынком необходимы комплексные меры, которые были бы эффективными и принимались своевременно государственными органами в пределах их полномочий", - говорится в пресс-релизе компании.

В компании отмечают, что, опираясь на свой 50-летний опыт работы на рынке лотерей, и 25-летний опыт участия в ведущих европейских и международных лотерейных организациях, считают, что для окончательного преодоления псевдо-лотерей и полноценного выполнения действующего законодательства, Минфину необходимо разработать и внедрить новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей.

"В лицензионные условия необходимо внести все необходимые положения, убрать любую возможность использовать лотереи для распространения незаконных азартных игр", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время, "М.С.Л." обращает внимание, что операторы государственных лотерей в своей работе руководствуются Законом Украины "О государственных лотереях в Украине" 2012 года.

"Частично отмененный приказ Госкомпредпринимательства 2002 года не применяется до момента приведения его в соответствие с вышеуказанным Законом", - отмечают в "М.С.Л.".