В Украине подвели первые итоги реформирования Гостаможслужбы на примере Одесской области

Государственная таможенная служба подводит первые итоги реформы. Как отдельную службу ее создали две недели назад. За это время предприниматели уже успели оценить некоторые новации. В частности, в Одесской области.

Как сообщает "Апостроф", об этом идет речь в сюжете "Подробностей".

Ранее таможня была подразделением фискальной службы, теперь это отдельный орган - Государственная таможенная служба. Главные задачи реорганизации - сделать деятельность таможни прозрачной, а процедуру оформления грузов - удобной для предпринимателей.

"Уже через две недели работы показатели перечислений в бюджет увеличились на 45 млн ежедневно. Количество контейнеров, которые начали оформляться здесь в режиме импорта, увеличилось на 40 процентов. Мы в постоянном диалоге с бизнесом и надеемся, что работа будет идти в позитивном русле", - отметил Евгений Кодис, и.о. начальника Одесской таможни.

В режиме нон-стоп на грузовом таможенном комплексе одесской компании "Евротерминал" происходит оформление грузов в контейнерах и растаможка автомобилей, прибывших из-за рубежа. Реформу там восприняли положительно.

"Мы ожидаем конструктивного диалога между одесской таможней и представителями бизнеса, что позволит увеличить грузопоток в Одесский порт, в частности, и вообще - в Украину в целом. Что, соответственно, наполнит бюджет, привлечет дополнительные рабочие места - и мы будем развиваться в направлении импортно-экспортных операций", - отметила Ирина Дроздова, директор грузового таможенного комплекса компании "Евротерминал".

Оптимистично настроены и предприниматели. Говорят, сокращается количество обзоров, улучшаются онлайн-сервисы. Все это ускоряет оформление документов.

"Мы сейчас видим, что те процессы, которые происходят на таможне, направлены на автоматизацию процесса, уменьшение количества таможенных формальностей и сокращение их времени. Мы видим, что те проблемы, которые системно не решались годами, на сегодняшний день - находят свое решение", - очертил Игорь Шавров, гендиректор Украинской ассоциации транспортной логистики "Южная Пальмира".

"Нарушение таможенных правил при понятным взаимоотношениях таможни и бизнеса - они должны уменьшаться, а поступления в бюджет - увеличиваться. То есть, это два основных показателя", - подчеркнул Евгений Кодис, и.о. начальника Одесской таможни.

Кроме того, реформа таможни предусматривает кадровое обновление. Сотрудники, которые хорошо зарекомендовали себя, будут оставаться на рабочих местах, а с теми работниками, которые засветились в коррупционных скандалах, руководство планирует прощаться.