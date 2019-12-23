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В Украине подвели первые итоги реформирования Гостаможслужбы на примере Одесской области

понедельник, 23 декабря 2019, 10:42
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Презентация Новой таможни Фото: Скриншот

Государственная таможенная служба подводит первые итоги реформы. Как отдельную службу ее создали две недели назад. За это время предприниматели уже успели оценить некоторые новации. В частности, в Одесской области.

Как сообщает "Апостроф", об этом идет речь в сюжете "Подробностей".

Ранее таможня была подразделением фискальной службы, теперь это отдельный орган - Государственная таможенная служба. Главные задачи реорганизации - сделать деятельность таможни прозрачной, а процедуру оформления грузов - удобной для предпринимателей.

"Уже через две недели работы показатели перечислений в бюджет увеличились на 45 млн ежедневно. Количество контейнеров, которые начали оформляться здесь в режиме импорта, увеличилось на 40 процентов. Мы в постоянном диалоге с бизнесом и надеемся, что работа будет идти в позитивном русле", - отметил Евгений Кодис, и.о. начальника Одесской таможни.

В режиме нон-стоп на грузовом таможенном комплексе одесской компании "Евротерминал" происходит оформление грузов в контейнерах и растаможка автомобилей, прибывших из-за рубежа. Реформу там восприняли положительно.

"Мы ожидаем конструктивного диалога между одесской таможней и представителями бизнеса, что позволит увеличить грузопоток в Одесский порт, в частности, и вообще - в Украину в целом. Что, соответственно, наполнит бюджет, привлечет дополнительные рабочие места - и мы будем развиваться в направлении импортно-экспортных операций", - отметила Ирина Дроздова, директор грузового таможенного комплекса компании "Евротерминал".

Оптимистично настроены и предприниматели. Говорят, сокращается количество обзоров, улучшаются онлайн-сервисы. Все это ускоряет оформление документов.

"Мы сейчас видим, что те процессы, которые происходят на таможне, направлены на автоматизацию процесса, уменьшение количества таможенных формальностей и сокращение их времени. Мы видим, что те проблемы, которые системно не решались годами, на сегодняшний день - находят свое решение", - очертил Игорь Шавров, гендиректор Украинской ассоциации транспортной логистики "Южная Пальмира".

"Нарушение таможенных правил при понятным взаимоотношениях таможни и бизнеса - они должны уменьшаться, а поступления в бюджет - увеличиваться. То есть, это два основных показателя", - подчеркнул Евгений Кодис, и.о. начальника Одесской таможни.

Кроме того, реформа таможни предусматривает кадровое обновление. Сотрудники, которые хорошо зарекомендовали себя, будут оставаться на рабочих местах, а с теми работниками, которые засветились в коррупционных скандалах, руководство планирует прощаться.

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