Ошибка прокуроров может уничтожить предприятие: владелец "Океана" высказал позицию по аресту активов завода

Действия Офиса Генерального прокурора Украины, приведшие к аресту имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода "Океан", являются ошибкой и могут уничтожить предприятие.

Об этом на пресс-конференции заявил собственник предприятия Василий Капацина, передает корреспондент "Апострофа".

Пресс-служба Офис генпрокурора сообщила об аресте имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода "Океан". Решение, по заявлению Офиса, было принято в рамках уголовного производства.

Собственник предприятия полагает, что руководство прокуратуры могли ввести в заблуждение.

"Убежден, что господина Рябошапку ввели в заблуждение. Верю в его порядочность и профессионализм, которые позволят ему разобраться в ситуации и изменить позицию в отношении завода "Океан", - сказал Капацина.

Он добавил, что "Океан" – это единственное в Украине предприятие, способное строить военные корабли различных типов.

"В руководстве Минобороны и госконцерна "Укроборонпром" есть абсолютное понимание, что завод способен строить полнокомплектные военные корабли. Мы прошли технический аудит и получили хороший результат, что позволяет быстро выйти на европейский рынок. Планируем получить европейскую сертификацию ISO", - сказал Капацина.

Любая дестабилизация работы завода влечет большие риски, и арест предприятия вызвал панику среди иностранных партнеров, утверждает он. Ситуация также повлияет на планы Минобороны по укреплению обороноспособности Украины. Также такая дестабилизация - на руку определенным силам в России, которые делают все, чтобы расшатать предприятие и дискредитировать его собственников и менеджеров, в том числе дискредитировать перед украинским руководством, включая правоохранительные структуры.

Николаевской судостроительный завод "Океан" был приватизирован в 2000 году. Им поочередно владели голландцы (судостроительный концерн Damen Shipyards Group), норвежцы (судостроительная группа Aker Yards ASA), и россияне – компания Zonel Operations Ltd, владельцем которой называют бывшего члена совета директоров "Газпрома" Игоря Юсуфова. В "российский" период за три года (с 2009 до 2011 года) завод был доведен до банкротства. Кредиторская задолженность составлял 65 млн евро, сотрудники (около 5 тысяч человек) полгода не получал зарплаты.

По решению суда в 2012 году завод был объявлен банкротом, началась процедура подготовки предприятия к продаже через аукцион.

Новая команда менеджеров пришла на предприятие в 2018 году, после того как 3 декабря 2018 года собственником "Океана" стал Василий Капацина, который инвестирует в его развитие уже 13 месяцев.

"Я купил завод абсолютно законно. Процедура покупки происходила на глазах у журналистов, представителей общественности. С результатами аукциона был согласен Комитет кредиторов, не было претензий ни ко мне, ни к ликвидатору предприятия Ирине Сербин. О каком незаконном завладении идет речь? Почему генеральный прокурор, если у него были вопросы, не вызвал меня для разговора? Почему сразу арест?", - спрашивает Василий Капацина.

После смены собственника в 2018 году в предприятие инвестировано 1,5 млн долларов. Возобновлено производство – завод получил шесть крупных заказов от иностранных партнеров, сотрудничает с МО Украины, приобретается оборудование, возвращается персонал. На предприятии занято более 700 человек, к лету планируется набрать до тысячи человек.