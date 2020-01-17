В "Укрлендфарминг" рассказали о незаконном допросе НАБУ 10 тысяч работников компании

Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", такие действия в компании называют попыткой "незаконно запугать людей".

Как сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ULF, компания обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за действий НАБУ.

"Хотим обратиться к Вам от имени работников компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард". Мы столкнулись с ситуацией, которая доказывает, что детективы НАБУ нарушают закон и не заинтересованы в объективном подходе к делу, которое связано с акционером компании Олегом Бахматюком. Они продолжают преследовать бизнес-структуры, где работает огромное количество людей. Считаем, что действия детективов НАБУ направлены на то, чтобы сорвать посевную кампанию в одном из крупнейших агрохолдингов Украины. А причина - месть директора НАБУ Артема Сытника, который был внесен в реестр коррупционеров", – говорится в заявлении ULF.

В "Укрлендфарминг" утверждают, что "детективы Харьковского отделения НАБУ Семиволос и Коваль провели несанкционированные допросы людей в с. Токари Лохвицкого района Полтавской области и "с манипуляциями и без процессуальных документов взяли конфиденциальную информацию по заработным платам", что можно назвать давлением на работников компании. Также детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское, где без процессуальных документов решили опросить 10 тысяч работников.

"Эти же детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода г. Заводское. В кабинете директора они сообщили, что должны опросить 10 тысяч человек об их зарплатах без правовых и процессуальных оснований и соответствующих документов", - говорится в заявлении компании.

В ULF считают, что действия детективов "направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию", в которой работает около 30 тыс человек. Также целью называют "посеять среди них смятение, запугать их" и сорвать посевную в стадии подготовки.

"Непонятно, как эти действия могут касаться дела против Олега Бахматюка и ВиЭйБи банка. Мы видим, что руководитель НАБУ - господин Сытник, - руководствуясь желанием отомстить после того, как суд признал его коррупционером, не придерживается правовых норм", - говорят в ULF.

В компании призывают Сытника и органы прокуратуры обратить на это внимание: "мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как эти люди уничтожают предприятие и манипулируют сознанием общества, запугивают работников УЛФ, делают невозможным производственный процесс. Хотим напомнить господину Сытнику и его подчиненным, которые являются получателями крупных бюджетных ассигнований, что "Укрлендфарминг" и "Авангард", на которых работает 27 тысяч человек создают за год 1% ВВП страны, платят 3 млрд гривен зарплаты и более 2,5 млрд налогов, из которых финансируется НАБУ. Люди, которых детективы опрашивают, должны ухаживать за курами, скотом, готовить технику к посевной и т.п. А детективы, которые живут за счет бюджета, уничтожают сельское хозяйство, приносящее значительный доход в госбюджет. Нам не понятна логика этих людей", - говорится в заявлении.

Также в ULF обратились к властям с целью урегулировать этот вопрос.

"Обращаемся ко всем органам власти, к президенту, премьер-министру и генеральному прокурору: не давайте возможности одному человеку, ослепленную жаждой мести, уничтожить компанию с десятками тысяч сотрудников! Если давление на ГК "Укрлендфарминг" не прекратится, мы будем делать публичные шаги. У нас нет армии и других возможностей, которые есть в силовых структурах. Мы вынуждены будем выводить людей на протесты вместо того, чтобы они занимались земледелием и приносили пользу своим семьям и государству. Единственное, чего они будут требовать, - сохранениярабочих мест, которые хочет отобрать Артем Сытник… Опомнитесь, господин Сытник! Не заставляйте своих подчиненных нарушать закон, потому что они за это будут отвечать. Мы не допустим, чтобы ответственность настигла их на обломках нашей компании", - сказано в сообщении.