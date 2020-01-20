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Убивают госпредприятие: журналисты рассказали о работе ставленника "Свинарчука" в "Укринмаше"

понедельник, 20 января 2020, 13:26
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На госпредприятии "Укринмаш" сложилась непростая обстановка, вызванная назначением на должность и.о. гендиректора Шрамко Ю.Л., который был назначен, по данным журналистов, по протекции команды Олега Гладковского (Свинарчука).

Об этом пишет издание "Антикор".

Журналисты указывают, что во время работы этой команды предприятие было фактически доведено до банкротства - работа была построена по принципу перечисления средств предприятия и полученных от заказчиков в качестве предоплаты за товары, которые должны были быть поставлены "лояльными компаниями" по подписанным договорам комиссии и договорам купли-продажи. Таким образом было перечислено около 6 млн долларов, они распределялись между руководством "Укринмаша". Для таких закупок использовали предприятия, обслуживаемые в банке ПАО КБ "ГЛОБУС", который фигурировал в нескольких скандалах с отмывом денег для коррупционеров.

В то же время, товары, поставляемые на внешние рынки этими компаниями для Бангладеша, Шри-Ланки и Перу, вызывали сомнения относительно качества, и большинство из скандалов не урегулировали. В результате выставляли штрафы. Компании-прокладки стали основными комитентами по контракту "Укринмаш", как утверждают журналисты по протекции Ю.Шрамко. Сейчас задолженность только "Техимпекс" перед "Укринмашем" составляет около 200 млн грн.

Также "команду" Шрамко обвиняют в недобросовестной конкуренции: сотрудники посольства Украины в Перу указали на недопустимость действий представителей компании "S-Profit" на рынке ВиВТ страны, ведь скандалы с "исполнением" проектов с привлечением фирмы-прокладки неоднократно вредили работе, которая проводилась "Укринмашем". Отмечается, что S-Profit не дожидаясь подписания сертификата, подделало документ, это заметили в Минобороны Перу.

В кейсе трансфера технологии по построению корвета для Бразилии нашли незаконную передачу комплекта технической документации, что привело к возбуждению уголовного дела. Окружению Шрамко вручили подозрения. Также были замечены отгрузки авиационного имущества для Индонезии из ОАЭ без заключения контрактов, то есть средства по поставке были выведены.

По словам журналистов, Шрамко Ю.Л. "неоднократно выполнял указания Гладковского А.В. для обслуживания, оплаты за счет "Укринмаша" расходов по обслуживанию делегаций, прибывающих в Украину", в том числе граждане США, Индии, ОАЭ, Ливан, которые через зал официальных делегаций встречались с сотрудниками "Укринмаша" и на служебном транспорте передвигались по городу для встреч с частных компаний.

"Факты растраты средств "Укринмаша": покупка ценных подарков для вручения высокопоставленным лицам иностранных государств; нецелевое расходование средств из корпоративных банковских карт (ежемесячно на 900 тысяч гривен) на собственные нужды. Как следствие должно быть изучение информации и не только этой, ГБР, НАБУ и их ответная реакция на бездействие в том числе "Укроборонпрома", - подвели итог журналисты.

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