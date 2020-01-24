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Филип Моррис Интернешнл признали одним из лидеров устойчивого развития и влияния на климат

пятница, 24 января 2020, 13:30
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Новости компаний

Международное бизнес-сообщество продемонстрировало проект "50 лидеров устойчивого развития ивлияния на климат" ("50 Sustainable and Climate Leaders"), который объединил ряд документальных короткометражных фильмов об эффективных мерах ведущих компаний по обеспечению устойчивого развития.

Фильмы, представленные в проекте, демонстрируют эффективное лидерство и действия в шести направлениях: глобальный переход на возобновляемую энергетику; приведение государственных и частных финансов принципам устойчивого экономики; декарбонизация; модернизация производства и природные решения; устойчивое и стабильное развитие инфраструктуры и городов; устойчивость экосистем.

Одним из 50 лидеров была признана компания Филип Моррис Интернешнл (ФМИ) за действия и амбиции по обеспечению устойчивого развития. Для компании устойчивое развитие является неотъемлемой частью бизнес-стратегии, в основе которой лежит замена сигарет лучшими альтернативами. При этом компания совершенствует весь производственно-бытовую цепочку для увеличения ценности для общества.

Источник фото: fortune.com

"Три года назад ФMИ взяла на себя обязательства двигаться в направлении будущего без табачного дыма и с тех пор активно трансформирует бизнес благодаря новой категории продуктов с пониженным риском по сравнению с курением. Видение и цель компании - создать бизнес, который принесет положительные изменения в обществе; изменения, соответствующие целям устойчивого развития", - говорит Хуб Савелкоулс, главный директор по устойчивому развитию компании.

Организаторы проекта утверждают, что их целью является призвать еще больше международных компаний к активным действиям в ответ на 17 целей устойчивого развития от ООН.

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