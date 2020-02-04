Две фабрики якобы не существуют: в агрохолдинге "Авангард" высказались о заявлениях правоохранителей

Сотрудники агрохолдинга "Авангард" удивлены заявлениями прокуратуры и НАБУ, что две входящие в его состав птицефабрики якобы не существуют, и надеются на разумное решение ситуации. Речь идет о двух крупнейших в Евразии птицекомплексах по производству яиц полного цикла - "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области.

Как сообщил УНИАН директор фабрики "Авис" Николай Лактионов, предприятие работает в штатном режиме, сотрудниками являются 600 человек, среди которых специалисты с высшим образованием, ветеринары, технологи и инженеры.

"Строительство началось в 2008 году, в 2009 году мы запустили первую промзону, а в 2013 году строительство закончилось, и фабрика заработала на полную мощность. Производственные мощности "Ависа" – это зона выращивания молодняка на 2,63 млн поголовья и 5,2 млн кур-несушек, с проектной мощностью производства 1,6 млрд яиц в год", - сказал он.

По словам Лактионова, компания выращивает зерновые и производит корма на своем комбикормовом заводе. Продукция с фабрик "Авангарда" поступает в сети супермаркетов, на экспорт. Компания получила разрешение на поставку яиц в 22 страны, среди них ОАЭ, Сингапур, Гонконг, Саудовская Аравия, Азербайджан, Турция и др.

Главный ветеринарный врач "Ависа" Наталья Ткачук отметила, что ежедневно на фабрике проводится осмотр птиц и график прививок, а сотрудники проходят строгий санитарный контроль.

"Мы не допускаем на предприятие людей, не связанных с производством. Фабрика работает в закрытом режиме, сотрудники работают в спецодежде, заполняют журнал здоровья. Мы используем современные вакцины, которые вырабатывают пожизненный иммунитет у кур, чтобы предотвратить вспышки заболеваний", - сказала она.

Сотрудники предприятия считают, что работа фабрик - вопрос не только пищевой безопасности Украины, но и поддержания экономики регионов.

"Мы были удивлены подозрениями правоохранителей, что фабрики якобы не существуют, потому что это одни из крупнейших профильных производств в Евразии. Это основа пищевой безопасности страны, они насыщают рынок качественным продуктом и играют ключевую роль для экономики регионов. Это миллионные налоги, работодатель, который платит достойные зарплаты и возможность молодежи с профильным образованием оставаться в Украине" - сообщил руководитель отдела связей с общественностью агрохолдинга "Авангард" Евгений Манженко.

Ранее группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к президенту о том, что НАБУ и Генпрокуратура "не видят" фабрик в Херсонской и Хмельницкой областях и оказывают на холдинг давление.

В декабре 2019 года по обращению НАБУ Офис генпрокурора возобновил дела против "Авангард", которые расследовало НАБУ и которые были закрыты больше двух лет назад. У правоохранителей возникли подозрения, что птицефабрики не были построены.

Холдинг "Авангард" (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, ее компании специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлендфарминг". Запуск птицекомплексов "Авис" и "Чернобаевское" состоялся в 2013 году. Фабрики имеют мощность по содержанию 11,2 млн голов кур-несушек и по производству 3,5 млрд штук яиц в год. Доля "Авангарда" в промпроизводстве яиц в Украине равна 30%, яичных продуктов - 70%.