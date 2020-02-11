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Поездка по романтическим местам: в компании moneyveo рассказали о розыгрыше путешествий во Францию

вторник, 11 февраля 2020, 11:05
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Новости компаний

К 14 февраля в moneyveo стартует акция "#ЛюблюСебе, #ЛюблюТебе", компания разыграет два путешествия - в Париж и в Монте-Карло.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению компании, принять участие сможет каждый клиент, который выполнит условия акции до 15 марта. Победители будут определены в случайном порядке.

"Различные компании уже запускают акции в Loveseason. Основная идея многих — продемонстрируй любовь своей второй половинке. Мы в moneyveo предложили клиентам признаться в любви себе. Решили добавить немного "здорового эгоизма". Поездка в Монте-Карло - в самое сердце красивой жизни и отдыха - отличный приз для любящих себя. А остальные, которые почему-то еще любят кого-то другого, могут выиграть романтическое путешествие в Париж. Но главное — помнить, что вы — #красавы в любом случае!", - комментирует коммерческий директор moneyveo Максим Параска.

В компании уточняют, что для того, чтобы принять участие в акции, необходимо оформить кредит на любую сумму в период с 10 февраля по 15 марта. После этого запостить фото в своем Facebook или Instagram. Для участия в Instagram следует сделать пост с вашим фото и хештегом #ЛюблюСебе или фото со своей парой — и тегом #ЛюблюТебе. Также в посте нужно отметить Instagram-страницу moneyveo. Для Facebook - те же условия, но вместо хештега следует использовать рамку для фото с соответствующим названием.

Участвовать в акции можно только с одним хештегом. После того, как фотография будет опубликована на личной странице, останется зарегистрироваться на сайте красава.укр.

Компания moneyveo является лидером среди микрофинансовых организаций в Украине. Ее статус ежегодно подтверждается полученными всеукраинскими наградами и премиями. Одна из последних - Effie Awards Ukraine 2019, где креатив "Тарас и Сава" получил "серебро". Также команда moneyveo завоевала награду Best marketing teams 2019.

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