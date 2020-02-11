Уже есть стратегический партнер: бизнесмен Ярославский заявил, что готов строить украинские дороги

Бизнесмен Александр Ярославский подтвердил, что готов начать "приводить в порядок" дорожную инфраструктуру Украины.

Об этом он рассказал в эфире "112-Украина" из кулуаров встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование".

"Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH - дорожное строительство. Это порядка 100-300 км нового дорожного покрытия", - рассказал Ярославский.

Встречу с представителями бизнеса провели президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.

На просьбу журналистов прокомментировать итоги встречи "Сшить Украину", бизнесмен сказал: "Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать". На вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: "Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро-2012".

Напомним, что на предыдущем подобном форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине хоть в марте - как было озвучено в заявлениях премьера и главы Укравтодора.

"У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься", — рассказал Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб Олимп). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода Электротяжмаш и Харьковоблэнерго.