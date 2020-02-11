RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

17:20
Сын Синди Кроуфорд сделал тату на лице, и соцсети его не пощадили: фото Lime
16:48
Фейковый роман Тины Кароль и Дана Балана: настоящей девушкой певца назвали студентку из Харькова Lime
16:43
Погребен заживо в снегу: украинец погиб страшной смертью в Грузии, фото
16:33
Дочь Дуэйна Джонсона пошла по стопам отца и стала рестлером: как выглядит спортсменка Lime
16:30
Путин доволен: появилась новая порция фотожаб на увольнение Богдана
15:38
Украинцев предупредили о мерзкой погоде
15:33
Под Киевом машину разорвало на куски: фото и видео смертельного ДТП
15:13
Готовим дома классическую шарлотку с яблоками: простой рецепт на 30 минут дела Lime
14:56
В Чернобыле нашли "пожирателя" огромных доз радиации, который может радикально изменить мир
14:45
Илон Маск рассказал о своей худшей работе - доставка еды и касса в Маке кажутся раем Lime
14:09
В Киеве поймали грабителя-убийцу, усыплявшего своих жертв: фото
14:05
Хью Джекман оставил важное послание о профилактике рака: из-за карциномы он перенес 6 операций Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уже есть стратегический партнер: бизнесмен Ярославский заявил, что готов строить украинские дороги

вторник, 11 февраля 2020, 16:30
переглянути новину українською

Бизнесмен Александр Ярославский подтвердил, что готов начать "приводить в порядок" дорожную инфраструктуру Украины.

Об этом он рассказал в эфире "112-Украина" из кулуаров встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование".

"Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH - дорожное строительство. Это порядка 100-300 км нового дорожного покрытия", - рассказал Ярославский.

Встречу с представителями бизнеса провели президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.

На просьбу журналистов прокомментировать итоги встречи "Сшить Украину", бизнесмен сказал: "Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать". На вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: "Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро-2012".

Напомним, что на предыдущем подобном форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине хоть в марте - как было озвучено в заявлениях премьера и главы Укравтодора.

"У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься", — рассказал Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб Олимп). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода Электротяжмаш и Харьковоблэнерго.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Как Андрей Иванов заработал первый миллион

Большие возможности маленькой страны: какие бонусы готов предложить украинцам Кипр

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: