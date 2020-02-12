RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 февраля

16:02
59-летний Жан-Клод Ван Дамм поделился рецептом молодости и хорошей формы Lime
15:51
Коронавирус наступает: в Китае отменили престижные соревнования
15:51
Динамо - Тобол - 2:1 Онлайн видео трансляция
15:42
Близится второй этап Нацотбора на Евровидение 2020: кто достоин места в финале Lime
13:55
Маколей Калкин собрался стать отцом: как сложилась личная жизнь звезды "Один дома" Lime
13:37
Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения - и все бы хорошо, если бы не фотошоп Lime
12:25
Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения забавной пародией: фото Lime
12:06
Сальма Хайек провела ночь после "Оскара" в клинике. И дело не в пьянке, просто она - настоящая подруга Lime
11:42
Любимый внук королевы Елизаветы разводится с женой Lime
10:52
Дженнифер Энистон - 51: в день рождения актриса похвасталась стильной фотосессией в белье Lime
10:27
Джамала объявила о второй беременности и показала фото с животиком Lime
10:18
Где смотреть онлайн Милан - Ювентус: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В СМИ рассказали о закупках антибиотиков производителем курятины "Эпикур": подробности скандала

среда, 12 февраля 2020, 15:47
переглянути новину українською

В СМИ произошел очередной скандал, в эпицентре которого оказалась "безантибиочная" курятина "Эпикур".

Об этом пишет UA.info.

Бренд на украинском рынке появился не так давно, и называл себя "борцом за здоровое питание", главным их лозунгом было "курятина, выращенная без антибиотиков". Летом 2019 года стало известно, что курятина "Эпикур" стала причинной сальмонеллеза у киевлянки. После этого производитель, как считают в прессе, решил отказаться от объявленного принципа.

В ходе анализа импортных закупок выяснилось, что как в 2019 году производитель "Эпикура" - Владимир-Волынская птицефабрика закупила серо-органических соединений (антибиотики, в том числе) на 9,5 млн грн. Журналисты указывают, что большинство американских и европейских крупных компаний используют антибиотики для лечения животных, при этом очень аккуратно пользуются ими в профилактических мерах.

"Антибиотики являются весьма ценными лекарственными средствами, которые должны применяться только с терапевтическими целями. И в максимально ограниченных масштабах. Очень важно, чтобы национальные ветеринарные, сельскохозяйственные и фармацевтические руководящие органы пропагандировали профилактическую ветеринарную помощь и рациональное использование антибиотиков в сотрудничестве с частным сектором и со всеми заинтересованными сторонами, особенно с ветеринарными работниками и фермерами", - говорится в послании ВОЗ.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Как Андрей Иванов заработал первый миллион

Большие возможности маленькой страны: какие бонусы готов предложить украинцам Кипр

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: