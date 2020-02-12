В СМИ рассказали о закупках антибиотиков производителем курятины "Эпикур": подробности скандала

В СМИ произошел очередной скандал, в эпицентре которого оказалась "безантибиочная" курятина "Эпикур".

Об этом пишет UA.info.

Бренд на украинском рынке появился не так давно, и называл себя "борцом за здоровое питание", главным их лозунгом было "курятина, выращенная без антибиотиков". Летом 2019 года стало известно, что курятина "Эпикур" стала причинной сальмонеллеза у киевлянки. После этого производитель, как считают в прессе, решил отказаться от объявленного принципа.

В ходе анализа импортных закупок выяснилось, что как в 2019 году производитель "Эпикура" - Владимир-Волынская птицефабрика закупила серо-органических соединений (антибиотики, в том числе) на 9,5 млн грн. Журналисты указывают, что большинство американских и европейских крупных компаний используют антибиотики для лечения животных, при этом очень аккуратно пользуются ими в профилактических мерах.

"Антибиотики являются весьма ценными лекарственными средствами, которые должны применяться только с терапевтическими целями. И в максимально ограниченных масштабах. Очень важно, чтобы национальные ветеринарные, сельскохозяйственные и фармацевтические руководящие органы пропагандировали профилактическую ветеринарную помощь и рациональное использование антибиотиков в сотрудничестве с частным сектором и со всеми заинтересованными сторонами, особенно с ветеринарными работниками и фермерами", - говорится в послании ВОЗ.