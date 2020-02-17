Компания-собственник элеватора в Каменском опровергла данные СБУ о предприятии

13 февраля СМИ сообщили, что СБУ обнаружила в Днепропетровской области якобы нелегальный элеватор, который без документов принимал агропродукцию у местных фермеров и экспортировал ее за рубеж, в новости не назывались компания, имена собственников или локация элеватора, однако по фото владельцы и сотрудники элеватора узнали, что речь идет об их предприятии.

Об этом пишут "Украинские новости".

ТОВ "КИ.МОД", собственники терминала в порту города Каменское заявляют, что информация о нелегальном элеваторе является фейком, где первоисточником выступает сайт госслужбы. Компания "КИ.МОД" в лице директора Натальи Кирсановой обратилась к СМИ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

"На предприятии действительно проводились обыски 11 февраля. Никакой документации сотрудники СБУ не изымали, про бухгалтерские документы не спрашивали, даже не могли найти документы якобы "черной бухгалтерии", о которой пишет сайт службы. Предприятие не принадлежит ни к какой группе, мы не занимаемся ни сбытом, ни экспортом продукции, только сдаем в аренду площади порта. Невозможно построить элеватор без разрешительной документации. Элеваторный комплекс работает легально, введен в эксплуатацию, в наличии подтверждающие документы. Продукцию на элеватор завозят клиенты предприятия, мы не ведем операций с фермерами по закупке и экспорту. Налоги мы уплатили государству, это отражено в документах. Во время обыска следствие не запросило финансовую отчетность, на каких основаниях утверждается, что мы ее не отображали? Упоминалось, что на предприятии якобы не соблюдаются санитарные нормы, что не соответствует действительности. За полгода нас проверяли санитарные, экологические и другие инспекции, но значительных нарушений выявить не смогли. При погрузке качество продукции обязательное контролируется экспертами качества и представителями покупателей. Мы не имеем ни права, ни возможности отгружать некачественную продукцию. 364 статья, ставшая основанием для проведения обыска, не касается коммерческих структур, а только государственных организаций, с которыми у нас нет деловых отношений. Именно ее используют для давления на нас - коммерческую структуру. Считаем, что причина предвзятого отношения – успешная работа терминала. Предприятие никого не интересовало шесть лет, но когда мы его запустили в работу, пошли серьезные объемы грузов, многим захотелось поучаствовать в этом бизнесе. Расцениваем действия силовиков, как давление на компанию, препятствование деятельности ТОВ "КИ.МОД". Компания рискует потерять клиентов, которые опасаются ареста продукции. Пока руководство Украины заботится о приходе иностранных инвесторов, на местном уровне происходит ущемление прав национального инвестора, принуждение его к коррупции. Компания "КИ.МОД" планирует продолжать деятельность в порту города Каменское и защищать бизнес, используя все правовые инструменты", - пишет директор.