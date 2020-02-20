RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

19:47
В кино стартовал вестерн "Правдивая история банды Келли" - фильм для тех, кто готов к неожиданностям Lime
19:38
Дорогие покупки и подарки: чем владеет топ-чиновник полиции Ивано-Франковской области
19:01
Все говорят о новом порно-клипе Тилля Линдеманна - 5 артистов, чьи видео вызвали скандал Lime
18:14
Монобровь, борода и шрамы: обложку модного глянца украсили модели, разрушающие стереотипы о красоте Lime
17:47
Наталья Могилевская показала припухшее лицо после перенесенной операции Lime
16:50
Говорят, актриса из "Гарри Поттера" прощается с кино из-за рака: что происходит на самом деле Lime
16:47
Принц Гарри ответил на главный вопрос о титулах и престолонаследии после отказа от королевских обязанностей Lime
16:36
Сказали, что я пожалею: Анна Седокова сменила имидж, хотя многие были против Lime
14:32
Дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян - это шорты с весом почти 3 кг (фото) Lime
13:58
Ани Лорак показала яркие фото со съемок нового клипа Lime
13:42
16-летняя звезда "Очень странных дел" пожаловалась на оскорбления в сети - ее ругают за взрослый стиль Lime
13:08
Дочь Стивена Спилберга решилась на признание - она снимается в порно и мечтает танцевать стриптиз Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дорогие покупки и подарки: чем владеет топ-чиновник полиции Ивано-Франковской области

четверг, 20 февраля 2020, 19:38
переглянути новину українською

Члены семьи полицейского чиновника из Ивано-Франковской области Михаила Банка могут позволить себе покупку дорогих автомобилей и строительство на "Буковеле", а его жена принимает многотысячные подарки.

Об этом идет речь в материале "Апострофа" - "Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины".

В статье напоминается, что еще прошлой осенью глава Кабмина пообещал ликвидировать в Нацполиции Департамент защиты экономики, как коррупционный, однако на уровне областей он до сих пор действует. Именно это подразделение в Ивано-Франковской области и возглавляет Михаил Банк.

"Заработная плата Михаила Банка за 2018 год составила 205 000 гривен… Однако, достаточно ли ее для получения тех активов, которыми, как оказалось, владеет семья Банка? Наверное, нет, если учитывать, что это, фактически, единственный официальный доход от заработка в его семье. Но зато семья Банка получает ценные подарки - несколько раз по 80 тыс гривен от Елены Тетянич для Михаила Банка и его жены. Общий размер денежных подарков практически равен его заработной плате на посту за 10 месяцев. Кроме того, жена Банка в 2018 году получила еще один ценный подарок - автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon - 2017 выпуска, оценочная стоимость которого (указанная в декларации) равна 450 тыс грн. Хотя реальная рыночная стоимость такого авто, конечно же, значительно выше", - говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что отец Михаила Банка, Василий Банк согласно информации YouControl и данным Геокадастра, приобрел дорогой автомобиль и три земельных участка общей площадью 0,35 га в селе Паляница Ивано-Франковской области.

"Как известно, на территории Паляница расположен крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель", а общая рыночная стоимость такого куска земли стартует от $150 тыс", - говорится в материале.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

"Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины

Как Андрей Иванов заработал первый миллион

Большие возможности маленькой страны: какие бонусы готов предложить украинцам Кипр

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: