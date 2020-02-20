Дорогие покупки и подарки: чем владеет топ-чиновник полиции Ивано-Франковской области

Члены семьи полицейского чиновника из Ивано-Франковской области Михаила Банка могут позволить себе покупку дорогих автомобилей и строительство на "Буковеле", а его жена принимает многотысячные подарки.

Об этом идет речь в материале "Апострофа" - "Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины".

В статье напоминается, что еще прошлой осенью глава Кабмина пообещал ликвидировать в Нацполиции Департамент защиты экономики, как коррупционный, однако на уровне областей он до сих пор действует. Именно это подразделение в Ивано-Франковской области и возглавляет Михаил Банк.

"Заработная плата Михаила Банка за 2018 год составила 205 000 гривен… Однако, достаточно ли ее для получения тех активов, которыми, как оказалось, владеет семья Банка? Наверное, нет, если учитывать, что это, фактически, единственный официальный доход от заработка в его семье. Но зато семья Банка получает ценные подарки - несколько раз по 80 тыс гривен от Елены Тетянич для Михаила Банка и его жены. Общий размер денежных подарков практически равен его заработной плате на посту за 10 месяцев. Кроме того, жена Банка в 2018 году получила еще один ценный подарок - автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon - 2017 выпуска, оценочная стоимость которого (указанная в декларации) равна 450 тыс грн. Хотя реальная рыночная стоимость такого авто, конечно же, значительно выше", - говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что отец Михаила Банка, Василий Банк согласно информации YouControl и данным Геокадастра, приобрел дорогой автомобиль и три земельных участка общей площадью 0,35 га в селе Паляница Ивано-Франковской области.

"Как известно, на территории Паляница расположен крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель", а общая рыночная стоимость такого куска земли стартует от $150 тыс", - говорится в материале.