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Украинским бизнесменам готовят сюрприз: что нужно знать и к чему готовиться

воскресенье, 23 февраля 2020, 07:48
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Фото: УНИАН

Украинским бизнесменам готовят важный сюрприз - начнет работу платформа "Дія.Бізнес".

Об этом говорится в Telegram-канале приложения.

По словам разработчиков, новый продукт будет удобным и полезным для малого и среднего бизнеса.

На онлайн-платформе каждый предприниматель найдет важную информацию: идеи, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу.

Как сообщал "Апостроф", ранее Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение "Дія". С его помощью до 2024 года можно будет получить любую госуслугу, не выходя из дома. Пока что оно содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Читайте также материал "Апострофа": Эпоха диджитализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне".

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