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Предложение Бахматюка по выплате долгов банка выгодно Украине и поддерживается МВФ - ФГВФЛ

пятница, 13 марта 2020, 12:50
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Глава ФГВФЛ Светлана Рекрут сообщила, что предложение Олега Бахматюка по выплате долгов VAB банка государству является наиболее выгодным для бюджета, такое мирное урегулирование вопроса поддерживается международными финансовыми институциями и будет приоритетом для ФГВФЛ на этот год.

Об этом она рассказала в интервью НВ, передают Українські новини.

На вопрос, какова ситуация вокруг мирного урегулирования вопросов и предложения Олега Бахматюка руководитель Фонда заявила, что "мирное урегулирование — это один из наших приоритетов на этот год. Путем войны мы уже идем несколько лет. Это долго, дорого и не всегда успешно". Рекрут заявила, что есть воля Фонда гарантирования взять на себя практическую реализацию этого проекта.

"Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. Ему надо вести и развивать бизнес, что очень сложно в обстоятельствах, когда по нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручено подозрение. Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине, мне кажется, важно воспользоваться этой синергией, попробовать пойти по этому пути", - заявила глава Фонда.

По словам Светланы Рекрут, Фонд обсуждал и находит поддержку МВФ относительно необходимости ведения этой работы, поскольку это "совершенно понятный и правильный путь пополнения государственного бюджета". Механизм урегулирования, который прописан в соответствующем законопроекте №2571, был согласован с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Олег Бахматюк является единственным экс-акционером выведенных с рынка банков в результате банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, который выступает с предложением выплаты 8 млрд грн долгов государству с помощью механизмов реструктуризации.

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