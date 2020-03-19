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Из-за карантина B2B Jewelry переходит в онлайн - глава компании Николай Гонта

четверг, 19 марта 2020, 21:00
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Новости компаний

В B2B Jewerly рассказали, как карантин отразится на работе проекта и анонсировали плавный переход в онлайн-режим.

Об этом говорится в видеообращении руководителя и основателя компании Николая Гонты, передает РБК-Украина.

"Ни я, никто другой не мог предвидеть таких событий в нашей стране и во всем мире. И что мы станем заложниками этой непростой ситуации. Еще в это воскресенье открывались новые магазины, проводились презентации и семинары, а уже сегодня – все отделения законсервированы", - сказал Гонта.

В то же время, он отметил, что основной вопрос, который интересует участников проекта - дальнейшие действия компания и то, как карантин отразиться на работе проекта.

"Я верю, что безвыходных ситуаций не бывает, и все вместе мы попытаемся оградить забором участников B2B от внешних факторов, инфляции, падения уровня жизни и создать в обществе маленькое сообщество обеспеченных людей. Мы планируем плавно перенести проект в онлайн-режим, а это означает, что покупки и получение бонусов вы сможете осуществлять, не выходя из дома", - добавил Гонта.

Дальнейшая стратегия проекта, по словам руководителя компании, будет представлена уже в следующий понедельник.

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