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В "Укрлендфарминг" готовят будущих работников еще с детского сада

четверг, 27 декабря 2018, 15:38

Несмотря на активную трудовую миграцию украинцев, группу компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка признали одним из лучших работодателей страны, которая создает новые рабочие места в аграрной отрасли, HR-специалисты ULF используют стратегию на опережение и готовят будущий персонал компании еще с детского сада.

Об этом рассказала в интервью изданию БИЗНЕС Наталья Романенко, директор по управлению персоналом агрохолдинга, уточнив, что стране необходима глобальная стратегия решения проблемы трудовой миграции на уровне государства.

По ее мнению, молодежь преимущественно хочет жить и работать в Украине. Это возможно при условии не только конкурентной оплаты труда, но и созданием комфортных условий для жизни, в первую очередь - на селе.

"Мы, как бизнес, это осознаем и делаем все, что в наших силах, чтобы улучшить инфраструктуру и создать рабочие места. На территориях нашего присутствия, в селах и небольших городах, мы ремонтируем дороги, учреждения медицинского обслуживания, школы и детсады, проводим освещение и водопроводы. Большим пробелом остается вопрос бытовых сервисов и культурной жизни в селах. Ведь в городе можно сходить в спортклуб, в кинотеатры, а в селе этих возможностей нет. Также необходимо пересмотреть количество мест для абитуриентов на сельскохозяйственные специальности в вузе. Сейчас распределение неравномерное - профицит на юридические или экономические специальности и дефицит востребованных на агрорынка профессий агрономов, зоотехников и ветеринаров", - сказала Романенко.

Почти треть украинских предприятий жалуется на нехватку рабочей силы. Массовая трудовая миграция, особенно на западе страны и в аграрных регионах, создает серьезные проблемы для украинского бизнеса. Крупнейшие компании Украины признают необходимость инвестирования в человеческий капитал, предлагают конкурентные условия работы и оплаты труда, но этого недостаточно для решения проблемы "кадрового голода". "Укрлендфарминг", похоже, нашел выход из непростой для украинского бизнеса ситуации. Компания готовит будущих специалистов еще с детских садов и активно сотрудничает с профильными "вузами".

Существующих сотрудников компания удерживает не только достойными зарплатами, но и нематериальной мотивацией. Согласно исследованиям службы персонала "Укрлендфарминг", заработная плата занимает третье место в системе мотивации. Бренд этого работодателя достаточно сильный, поэтому кандидаты готовы работать в компании даже в условиях релокации. Компания отмечает вклад работников в развитие бизнеса, предоставляет возможности для карьерного роста и стимулирует развитие лидерских навыков у руководителей. В этом помогает построенная в компании система обучения персонала: Внутренний корпоративный университет, Школа лидерства и наставничества, платформа неформального обучения "Антикафе" и другие.

"Укрлендфарминг применяет стратегию на опережение - мы активно работаем с нашим будущим, начиная с садиков и продолжая школами, колледжами и вузов. Наша цель - показать, что жизнь в селах может быть комфортным, интересным и насыщенным технологиями, мы делаем агросферу привлекательной с детства. В рамках проекта "Маленький фермер" приглашаем детей из школ посетить наши поля, где работает техника, фермы и элеваторы, мы знакомим их с профессиями, технологиями и техникой. Молодежь из высших учебных заведений приходит к нам на стажировку и часто, оставаясь, выбирает именно нас для старта и развития своей карьеры. Благодаря нашим программам, взаимодействия с учебными заведениями и талантами, системе мотивации мы сможем привлечь в компанию более 2 тыс. новых сотрудников в следующем году", - отмечает Романенко.

Группа компаний Укрлендфарминг - один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Украины. Агрохолдинг управляет земельным банком площадью 570 тыс. Га, в составе группы более чем 300 предприятий в 600 населенных пунктах страны, где работают более 30 тыс. человек.

"Укрлендфарминг" отмечен экспертами изданий "Власть денег" и "Фокус" как один из лучших работодателей года в аграрной отрасли. Также "Укрлендфарминг" по результатам читательского голосования редакции издания БИЗНЕС определен как одна из самых привлекательных для трудоустройства компаний Украины.

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