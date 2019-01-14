"Укрлендфарминг" Бахматюка устроил новогодний праздник для детей паевиков: фото

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка подарила больше 40 тысяч новогодних сладких подарков для детей пайщиков в 22 областях Украины.

Всего на подарки было потрачено почти 4 млн грн.

"Мы не только помогаем в ремонте детских садов и школ, но и привлекаем будущее поколение к культуре компании, и уже традицией стали новогодние сладкие подарки на Новый год. Мы стремимся порадовать детей в селах и городах и создать для них атмосферу чуда", - рассказала замгендиректора по внешним коммуникациям "Укрлендфарминг" Марианна Конина.

Сообщается, что предприятия "Укрлендфарминг" на территориях присутствия организовали новогодние праздники для детей. В частности, ООО "АП "Приднепровское" к Новому году поздравило детей детских садов и школ Свободненського, Ривнопольского, В-Новосельского и Рыбинского сельских советов.

Также праздник для детей устроили в Тернопольской области, где работает ООО "Западная Агропроизводственная Компания".

"Новогодних праздников у нас в районе дети ждут с особым нетерпением. Ведь именно в этот период они получают подарки - от своих семей, и от "Укрлендфарминг". Вручая подарки, я убедился, что взаимодействие с социальноответственной компанией - это не только развитие сельского хозяйства в регионе, но и счастливые улыбки наших детей, заботу о которых трудно переоценить", - сказал сельский глава Великомлинивецького сельского совета Кременецкого района области Александр Галевич.

Напомним, что Укрлендфарминг ко Дню знаний в сентябре 2018 года обеспечил детскими дневниками "Мир аграрных профессий" больше 20 тысяч детей Украины, потратив на это полмиллиона гривен.