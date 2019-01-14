РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 января

14:30
В Харькове напали на главу топ-компании: он в тяжелом состоянии
14:02
Что светит Зеленскому на выборах: появился интересный прогноз
14:00
В купальнике и ярком халате: Маша Ефросинина наслаждается отпуском с семьей
13:56
Убивала на глазах у детей: под Днепром вынесли приговор пенсионерке-живодерке
13:55
"Укрлендфарминг" Бахматюка устроил новогодний праздник для детей паевиков: фото
13:50
Российский волейболист покончил с собой из-за долгов: подробности трагедии
13:29
Стало известно, когда и как Россия перебросит ядерное оружие в Крым
13:08
Суд в Киеве принял важное решение по тарифам на квартплату
13:00
Украинский футболист перешел в клуб из топ-чемпионата: опубликовано фото
12:58
Надо заканчивать: Лукашенко высказал куму Путина о войне в "родной Украине"
12:50
В Киеве мужчина с оружием напал на школу: фото
12:36
Популярная российская актриса тайно вышла замуж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрлендфарминг" Бахматюка устроил новогодний праздник для детей паевиков: фото

понедельник, 14 января 2019, 13:55

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка подарила больше 40 тысяч новогодних сладких подарков для детей пайщиков в 22 областях Украины.

Всего на подарки было потрачено почти 4 млн грн.

"Мы не только помогаем в ремонте детских садов и школ, но и привлекаем будущее поколение к культуре компании, и уже традицией стали новогодние сладкие подарки на Новый год. Мы стремимся порадовать детей в селах и городах и создать для них атмосферу чуда", - рассказала замгендиректора по внешним коммуникациям "Укрлендфарминг" Марианна Конина.

Сообщается, что предприятия "Укрлендфарминг" на территориях присутствия организовали новогодние праздники для детей. В частности, ООО "АП "Приднепровское" к Новому году поздравило детей детских садов и школ Свободненського, Ривнопольского, В-Новосельского и Рыбинского сельских советов.

Также праздник для детей устроили в Тернопольской области, где работает ООО "Западная Агропроизводственная Компания".

"Новогодних праздников у нас в районе дети ждут с особым нетерпением. Ведь именно в этот период они получают подарки - от своих семей, и от "Укрлендфарминг". Вручая подарки, я убедился, что взаимодействие с социальноответственной компанией - это не только развитие сельского хозяйства в регионе, но и счастливые улыбки наших детей, заботу о которых трудно переоценить", - сказал сельский глава Великомлинивецького сельского совета Кременецкого района области Александр Галевич.

Напомним, что Укрлендфарминг ко Дню знаний в сентябре 2018 года обеспечил детскими дневниками "Мир аграрных профессий" больше 20 тысяч детей Украины, потратив на это полмиллиона гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

​Как вернуть контроль над бизнесом, если вас "рейдернули" – история Олега Аверьянова

Вместе сильнее: СМИ рассказали, на кого рассчитывают аграрии в борьбе с рейдерством

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: