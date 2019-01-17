В "Батькивщине" озвучили условия открытия рынка земли в Украине

Открытие рынка земли в Украине возможно лишь при условии, если власть обеспечит крестьян бюджетной поддержкой, защитит право собственности и прекратит теневой оборот земли.

Об этом во время брифинга в парламенте сказал народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, комментируя решение Верховной Рады, которая проголосовала за продление моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

"Статистика показывает, что большинство крестьян не понимают, как можно открывать рынок земли, когда люди не в состоянии что-то купить. Они не понимают, почему аграрная политика сегодня направлена на крупные латифундии, почему две компании только получают ежегодно бюджетную поддержку, почему крестьяне получают минимальную арендную плату?" - сказал политик.

Он убежден, что власти необходимо направить бюджетную поддержку именно тем, кто действительно в ней нуждается, через удешевление кредитов, стоимости покупки техники.

К тому же, заметил Ивченко, нужно прекратить теневой оборот земли, чтобы люди не продавали за бесценок свои участки. Только после решения всех этих вопросов, можем начинать диалог об ее обращение.

"Вести этот диалог нужно с точки зрения национальных интересов. Мы не должны потерять свой национальный клад, то, что украинцы получили от природы. Только тогда будет развиваться аграрный сектор, он будет многофункциональным, а не только сырьевым придатком", - подытожил нардеп.