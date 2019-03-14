Группа компаний "Укрлендфарминг" начала весенне-полевые работы в шести областях

Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний «Укрлендфарминг» по состоянию на 14 марта начала весенне-полевые работы в шести областях Украины.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по производственным вопросам Виктор Спасский, передает Униан.

«В связи с повышением температуры воздуха и формирования физической спелости грунта проводится ранневесеннее закрытие влаги. Такой агрономический прием проведен на более чем 8 тыс. га земли преимущественно в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Также начались полевые работы в Винницкой и Житомирской областях», - сказал Спасский.

При этом, он отметил, что на других территориях группы компаний «Укрлендфарминг» запланированные работы будут проводится при достижении оптимальных метеорологических условий. Кроме того, группа компаний уже начала сев овса в Тернопольской области. По его словам, на сегодня этой культурой засеяно 57 га. Он также добавил, что группа компаний завершает подкормку озимой пшеницы и озимого рапса на всей территории Украины.

«Мы завершаем подкормку озимой пшеницы и озимого рапса на всей территории Украины и вносим запланированные удобрения в соответствии с технологическими картами под яровые культуры», - сказал Спасский.

По его словам, на сегодня внесение удобрений осуществляется под кукурузу на зерно, подсолнух, сою и кукурузу на силос.

Напомним, в 2019 году благодаря удачным погодным условиям, большая часть посевов озимых группы компаний «Укрлендфарминг» находится в хорошем состоянии. Согласно данным Минагропрода, 7 марта в семи областях Украины стартовали весенне-полевые работы. «Укрлендфарминг» является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.