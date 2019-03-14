РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

12:51
Были знакомы с жертвой: пойманы подозреваемые в убийстве сотрудника Администрации президента
12:45
Бузову напоминает: поклонники не оценили эротический клип Наташи Королевой
12:40
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций
12:38
​Задержки с квитанциями за газ: украинцам рассказали, что делать
12:30
В Украину идет северный циклон: названы области, в которых пройдут дожди и снегопады
12:28
Убийство в Киеве сотрудника Администрации президента: появилось важное уточнение и фото
12:26
Где смотреть онлайн Краснодар - Валенсия: расписание трансляций
12:15
Эксперт опроверг заявления, что электроэнергия в Украине дороже, чем в Венгрии
12:05
В наряде с подиума: Катя Осадчая очаровала образом
11:58
Я их понимаю: Полякова высказалась о поющих в России коллегах
11:49
Галактика в опасности: в сети подняли на смех возбуждение в России дела против Вятровича
11:42
Под Харьковом ученики устроили настоящий террор в школе: фото и детали истории
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Группа компаний "Укрлендфарминг" начала весенне-полевые работы в шести областях

четверг, 14 марта 2019, 11:30

Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний «Укрлендфарминг» по состоянию на 14 марта начала весенне-полевые работы в шести областях Украины.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по производственным вопросам Виктор Спасский, передает Униан.

«В связи с повышением температуры воздуха и формирования физической спелости грунта проводится ранневесеннее закрытие влаги. Такой агрономический прием проведен на более чем 8 тыс. га земли преимущественно в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Также начались полевые работы в Винницкой и Житомирской областях», - сказал Спасский.

При этом, он отметил, что на других территориях группы компаний «Укрлендфарминг» запланированные работы будут проводится при достижении оптимальных метеорологических условий. Кроме того, группа компаний уже начала сев овса в Тернопольской области. По его словам, на сегодня этой культурой засеяно 57 га. Он также добавил, что группа компаний завершает подкормку озимой пшеницы и озимого рапса на всей территории Украины.

«Мы завершаем подкормку озимой пшеницы и озимого рапса на всей территории Украины и вносим запланированные удобрения в соответствии с технологическими картами под яровые культуры», - сказал Спасский.

По его словам, на сегодня внесение удобрений осуществляется под кукурузу на зерно, подсолнух, сою и кукурузу на силос.

Напомним, в 2019 году благодаря удачным погодным условиям, большая часть посевов озимых группы компаний «Укрлендфарминг» находится в хорошем состоянии. Согласно данным Минагропрода, 7 марта в семи областях Украины стартовали весенне-полевые работы. «Укрлендфарминг» является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

​Как вернуть контроль над бизнесом, если вас "рейдернули" – история Олега Аверьянова

Вместе сильнее: СМИ рассказали, на кого рассчитывают аграрии в борьбе с рейдерством

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: