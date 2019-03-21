Крупный украинский агрохолдинг прекратил агитировать за одного из лидеров президентской гонки - СМИ

Агрохолдинг "Астарта-Киев" прекратил агитировать за кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом сообщает портал "AgroNews".

Издание отмечает, что в феврале 2019 появились первые сообщения о том, что руководство сразу нескольких региональных подразделений холдинга включилось в предвыборную агитацию за Петра Порошенко. В частности, руководители агропредприятий, входящих в структуру "Астарта-Киев", начали проводить агитационную работу среди своих сотрудников, а также во время традиционных встреч среди пайщиков и жителей сел, где находятся подразделения "Астарты". Такие сигналы поступали из Полтавской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

В то же время, по данным AgroNews, агитационную работу в "Астарте" при Петре Порошенко сейчас в спешном порядке сворачивают, предлагая людям определяться со своими предпочтениями самостоятельно. Что стало толчком к принятию этого решения пока неизвестно.

Журналисты предполагают, что руководство холдинга решило, что в условиях политической неопределенности (когда победителем станет один из трех антагонистов) создавать для себя дополнительные риски, делая открытую ставку на одного из лидеров президентской гонки, - опрометчиво.

"Там видимо решили, если вдруг что-то пойдет не так, открыта агитация за одного из кандидатов грозит ему серьезными репутационными рисками, жесткими вопросами от иностранных инвесторов и кредиторов, ведь акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже", - подчеркиваетсяв статье.