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Топ-менеджер "Укрлендфарминга" рассказал об изменениях зембанка, рейдерах и отношениях с пайщиками

пятница, 22 марта 2019, 12:16

"Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший по размерам земельного банка агрохолдинг Украины, сократил площади земель, находящиеся в управлении, но планирует снова их увеличить уже в следующем году.

Об этом сообщил Игорь Петрашко, заместитель генерального директора Ukrlandfarming, в интервью сайту Latifundist.

"Учитывая то, что компания пребывала в сложной ситуации, использовала только личные средства в ограниченном количестве, понятно, что часть земли мы потеряли. Ранее более 30 тыс. га мы потеряли в Крыму, в Донецкой и Луганской областях. Если на начало 2018 года у нас было 570 тыс. га, то сейчас имеем в обработке чуть более 500 тыс. га. Что касается Ukrlandfarming, то здесь мы будем работать над сбережением земельного банка. Будем искать оптимальные решения, поскольку даже в этом году земельный банк будет уменьшаться. Я не думаю, что в 2019 году нам удастся нарастить зембанк. Мы постараемся хотя бы остановить процесс потери земли, а в следующем году начнем работать над увеличением", - заявил замгендиректора Ukrlandfarming.

Что касается непорядочной конкуренции в земельных вопросах, Петрашко считает, что в отношениях с другими агрохолдингами подобных инцидентов практически не возникает, а вот с местными бизнесменами – довольно часто.

"Возникали даже криминальные ситуации. К примеру, в Днепропетровской области на землях Ukrlandfarming произошла двойная регистрация прав аренды. Аналогичные ситуации происходили и в западной Украине. Но это не массово. У нас нет конфликтов с другими агрохолдингами. В основном это "местные товарищи", которые хотят отхватить 100-200, иногда до 1 тыс. га и действуют абсолютно незаконными методами", - рассказал Игорь Петрашко.

По мнению топ-менеджера "Укрлендфарминга", высокая конкуренция на рынке аренды земли приводит к тому, что отношения с пайщиками нужно выстраивать с использованием различных программ мотивации.

"В этом году планируем усилить работу с пайщиками. Кроме того, у нас развита социальная ответственность. Открою вам секрет. Компания сейчас готовит программу лояльности для пайщиков. Но подробнее о ней сможем рассказать позже. Работа с пайщиками очень важна. Сейчас цена за аренду земли высокая, и в регионах с плодородными землями есть большая конкуренция. Поэтому не только арендная плата является решающим фактором, но и условия работы, социальное положение сел. Сейчас это играет важную роль в принятии решения пайщиком о подписании договоров», - сообщил Петрашко.

Напомним, что "Укрлендфарминг" является крупнейшей по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков.

"Укрлендфарминг" вкладывает десятки миллионов гривен в проекты по развитию инфраструктуры населенных пунктов в местах своего присутствия и социальные программы для своих пайщиков.

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