Бахматюк сделал резкий выпад против детективов НАБУ

Генеральный прокурор Украины был вынужден вмешаться в расследование НАБУ, имевшее признаки притеснения бизнеса, чтоб не допустить конфликта интересов в правоохранительных органах.

Об этом рассказал владелец "Укрлендфарминг"Олег Бахматюк для УНИАН.

Предприниматель и глава одного из крупнейших агрохолдингов страны сослался на материал "Экономической правды", где его обвинили в хищении 1,2 млрд гривен, выданного для "VAB банка" Национальным банком. Он опровергает предоставленные журналистами сведения, заявив, в частности, что в материале поданы устаревшие данные об его доходах, и указанное там расследование было закрыто.

Бахматюк называет возобновление дела о рефинансировании банка спустя 3 года нарушением правительственных постановлений.

"Это полный правовой беспредел, они не имели на это права… Это прямое нарушение закона «маски-шоу стоп». Выглядела ситуация так. Появляется некая Ирэна Росс (представитель ОО "Фонд спасения проблемных вкладчиков"), которой полностью управляют детективы НАБУ, и инициирует возобновление дела. Ирэна Росс является шантажисткой, она требовала деньги в обмен на свое внимание к моей личности. Сейчас сбежала в Европу под поручительство одного из народных депутатов, который так же плотно сотрудничает с НАБУ. И они фактически спровоцировали конфликт интересов, в результате которого в дело снова вынужден был вмешаться генеральный прокурор".

Бизнесмен отмечает, что антикоррупционеры давят на его компании уже 3,5 года, осуществляя там периодические обыски и допросы сотрудников.

"У них развалились все аргументы. Мне уже кажется, что НАБУ созданное специально для того, чтобы кошмарить бизнес, прикрываясь категориями "чиновник А-класса". Они что-то говорят о подозрениях первому заместителю НБУ, но мне интересно, сколько раз его допрашивали".

Олег Бахматюк является главой агрохолдинга "Укрлендфарминг", где работают 300 тысяч человек. Предприятие производит в среднем около 1% ВВП Украины. Также предприниматель владеет банками "Финансовая инициатива" и VAB– именно они получали крупнейшие транши рефинансирования от НБУ. В ходе "банковской зачистки" со стороны главы НБУ Гонтаревой, Бахматюк предлагал НБУ рассрочить платежи, однако ответа по вопросу реструктуризации долгов он так и не получил.