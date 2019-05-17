Трудовая миграция – самый большой вызов для будущей власти - Бахматюк

Олег Бахматюк, владелец группы компаний "Укрлендфарминг" поделился своим видением решения проблемы трудовой миграции в Украине в рамках Международной инвестиционной конференции "Game of Thrones: Final Season?" от компании Concorde Capital.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Бизнесмен отметил, что группу компаний "Укрлендфарминг", которая по результатам различных рейтингов считается одним из самых привлекательных для трудоустройства в Украине работодателей, беспокоит массовый отток украинских кадров за границу, который невозможно остановить украинскому бизнесу без содействия власти.

"Есть огромная раковая болезнь, которая называется трудовой миграцией. Конфликт или спор между Китаем и Соединенными Штатами Америки открывает огромные возможности для Украины. В первую очередь в направлении, которое мы представляем - в агросекторе. Украина - одна из немногих территорий, которая может это сделать. Я согласен, что отодвигать политику от макропланирования невозможно. Это внешние рынки, это внутренний протекционизм, это экономическое видение, которое остановит миграцию. Это самый большой вызов для будущей власти, для бизнеса, эти вещи должны стать не просто политическими инструментами, они должны иметь экономическую основу. Должна поменяться самориторика. И когда глава Национального банка Польши выступает и говорит, что "Первое мое задание, условно, купить еще миллион украинцев - мы поднимаем минимальную зарплату, которая будет украинцам платиться на территории Польши", выступает наш глава Национального банка и говорит: "Мы поднимаем учетную ставку до бесконечности". Мы сделали какое-то уникальное царство, которое живет по своим правилам", - заявил Бахматюк.

По мнению украинского бизнесмена, в Украине есть все предпосылки для развития экономики, но для этого нужен приток инвестиций и четкие месседжи от власти.

"Украине не так много надо - 5-10 млрд дополнительного потока "гибких" денег, которые пойдут на капитальные инвестиции. Тем более, что для этого есть уникальные вещи: есть техническая база, есть уровень образованных людей и уникальность географического положения. Ну и присутствие в аграрном секторе, который сейчас превращается из экономического сектора в политический. В мировом обществе, что тоже можно превратить в ресурсные вещи, которые формируются в инфраструктуру, в развитие и в возможности этой территории. Достаточно этого постоянного умирания. Все хотят поверить - и бизнес, и власть, и простые люди, в новые вещи, которые дают надежду", - заявил он.

"Укрлендфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Всего на предприятиях группы компаний в 600 населенных пунктах Украины работают около 30 тысяч человек. За два года средняя зарплата работников агрохолдинга выросла на 90%, в целом сумма выплат заработной платы в "Укрлендфарминг" составляет около 3 млрд грн в год.