"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали

Агрохолдинг "Укрлендфарминг", владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк, выделил 200 тысяч гривен на уличное освещение в селе Погребы Глобинского района Полтавской области.

Об этом сообщает УНИАН.

Всего в селе 2300 жителей. На улице Мамки, где устанавливают фонари, проживает около 480 человек. Улица не имела освещения более 30 лет,

"Мы всегда прислушиваемся к потребностям общин. И на этот раз решили принять участие в совместном проекте по освещению улицы протяженностью 3,5 км в селе Погребы Глобинского района Полтавской области. Наше предприятие выделило на освещение 200 тысяч гривен. Эта сумма позволит установить фонари на расстоянии около километра. Сейчас для них уже построены столбы", - рассказал Юрий Щербак, директор предприятия "Райз-Схид", которое входит в группу компаний "Укрлендфарминг" и работает на территории трех областей Украины.

"Укрлендфарминг", один из лидеров аграрной отрасли Украины, уделяет значительное внимание инфраструктурным проблемам в каждой из 22 областей, где работают его предприятия. Систематически осуществляется ремонт дорог, настройки и строительство водопроводов, автобусных остановок, ремонты школ и детских садов тому подобное. Социально-экономическое развитие общин, на территории которых размещены мощности холдинга, забота о благоустройстве населенных пунктов и роста благосостояния местных жителей является приоритетным направлением социальной деятельности группы компаний "Укрлендфарминг".