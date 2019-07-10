Могилев предложил вернуть поддержку селянам и ограничить действия агрохолдингов

Лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев назвал вопрос земли – "вопросом национальной безопасности страны, и ее продовольственной безопасности".

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Стена" на телеканале "112- Украина"

По его словам, если в ближайшее время открыть рынок земли, то Украина быстро лишится земельных ресурсов, а это является "предательством государственных интересов". Политик в качестве примера привел приватизацию предприятий металлургической, химической, машиностроительной промышленности, после чего страна потеряла контроль над этими отраслями, а многие фабрики и заводы были разрушены, хоть и попали в руки иностранных инвесторов.

По мнению Анатолия Могилева, необходимо так выстроить систему взаимоотношений участников агробизнеса, чтобы минимальную прибыль получали агробароны, а максимальную те, кто своими руками производит хлеб, молоко и другие товары сельхозпроизводства.

"Пока же у нас все наоборот: фермеры сегодня обрабатывают землю за копейки, над ним стоят агрохолдинги, которые выгребают львиную долю прибыли, вместо того, чтобы пускать эти деньги на развитие села, поддержку инфраструктуры", – считает политик.

Анатолий Могилев предупредил, что такая система приведет к новому витку ограбления аграриев – при покупке урожая.

"Мелким хозяйствам урожай хранить негде, и они его продают прямо с поля. Специально под это сегодня опускают доллар, чтобы купить зерно по дешевке, а потом отвезти его в порт и там продать минимум на 50% дороже. То есть, купив у селянина тонну зерна по 3500 гривен, трейдеры продают его по 5000 гривен", – пояснил политик.

Он подчеркнул, что обязанность государства сделать так, чтобы эти деньги оставались у аграриев, а не текли в карманы олигархов, в том числе, и зарубежных. Политик считает, что ответственность за такое положение дел прямо лежит на действующих парламенте и правительстве.

Могилев считает, что главная функция государства – делать все для удобства и выгоды своих граждан. По его мнению, власть устранилась от этого, постепенно убрав дотации и практически ликвидировав госпрограммы поддержки садоводства, животноводства, фермерских хозяйств.

Политик заявил, что партия "Незалежність" выступает за господдержку фермерских хозяйств, где работают украинцы, и за то, чтобы на законодательном уровне обрезать возможность получения сверхприбылей агрохолдингами.