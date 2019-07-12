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"Укрлендфарминг" провел мероприятие для популяризации аграрных профессий среди детей в селах

пятница, 12 июля 2019, 13:53
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Группа компаний "Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов Европы - провела в третий год подряд мероприятие "День маленького фермера", которое в этот раз посетили 600 детей из 8 областей страны.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Отмечается, что так один из лидеров отрасли помогает с профориентацией и популяризирует аграрные профессии среди детей и молодежи.

"День маленького фермера" - это одно из серии мероприятий для детей в агрохолдинге "Укрлендфарминг", владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк. За три года существования проекта 600 школьников младших классов из Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой областей знакомились на предприятиях холдинга с особенностями работы агронома, механизатора и животновода.

Почти четыре года назад "Укрлендфарминг" начал серию программ "Мир аграрных профессий", в рамках которых проходит "День маленького фермера". Агрохолдинг выпускает детские раскраски, школьные дневники с информацией об аграрных профессиях и перечнем образовательных учреждений, где можно получить данные профессии и тому подобное. В частности, во время "Дня маленького фермера" дети в игровой форме открывают для себя специфику профессий, их приглашают на предприятие, знакомят с сотрудниками, показывают фермы, беспилотную высокотехнологичную технику. Все это сопровождается игрой с аниматорами, развлечениями и квестами.

"Перед каждым ребенком рано или поздно встает вопрос выбора будущей профессии: какую специальность выбрать после окончания школы? Особенно этим занимается сельская молодежь, ведь она не видит для себя привлекательной перспективы остаться работать в селе, - рассказала руководитель департамента по управлению персоналом "Укрлендфарминг" Наталья Романенко. - По данным статистики 2018-19 года по сравнению с 2017-18 гг., количество принятых на начальный цикл обучения студентов по направлению "Аграрные науки и продовольствие" уменьшилось на 9% - в университеты, академии, институты, на 7% - в колледжи, техникумы, училища. А это значит, что агробизнес через 3-5 лет также недополучит молодых специалистов. И взрослому населению сельской местности приходится в силу определенных обстоятельств думать о перепрофилировании".

"Укрлендфарминг" помогает выбрать профессию не только детям, но и взрослым, поддерживает государственную систему образования, привлекает к сотрудничеству ключевые аграрные вузы и колледжи страны, дает возможность изучать новейшие технологии, современную технику. Как социально ответственная компания, "Укрлендфарминг" всесторонне поощряет жителей сел оставаться работать в селах, а не искать работу в городах или в других странах.

Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка является одним из лидеров аграрного производства в стране и одним из лучших работодателей Украины, которая обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 22 областях Украины. Предприятия группы компаний являются одними из крупнейших украинских налогоплательщиков.

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