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"Укрлендфарминг" выделил полмиллиона гривен на лечение жителей сел

среда, 07 августа 2019, 12:31
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"Укрлендфарминг" выделил более полумиллиона гривен на оздоровление и лечение детей и взрослых Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Группа компаний "Укрлендфарминг", владельцем которой является бизнесмен Олег Бахматюк, помогает в решении всех социальных вопросов жителей села - от проблем благоустройства, поддержки инфраструктуры до оздоровления и лечения взрослых и детей, проживающих в тех населенных пунктах, где работают предприятия агрохолдинга. "Укрлендфарминг" только за последние три месяца оказал помощь на сумму более полумиллиона гривен селянам Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Херсонской областей.

В частности, предприятия агрохолдинга помогают закупать для сельских пунктов здоровья, больничных амбулаторий необходимое медицинское оборудование, оргтехнику и тому подобное. В числе различных реализованных проектов - осуществление предприятием холдинга "Агрокомпания Прикарпаття" ремонта комнаты для психологической реабилитации детей в детском доме села Криховцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

Большая часть средств из бюджетов предприятий "Укрлендфарминг" идет на отдых и оздоровление школьников во время летних каникул. В большинстве сел для детей организуются пришкольные летние лагеря, некоторые сельсоветы отдают предпочтение санаториям. К предприятиям холдинга обращаются за помощью не только объединенные территориальные общины, сельские советы, но и местные жители.

"Селяне довольно часто обращаются к предприятию за помощью сами, минуя сельский совет. В этом месяце мы решили уделить максимум внимания обращениям, связанным с лечением наших арендодателей. Бич нашего времени – онкозаболевания, и они составляют 80% запросов к нам, связанным со здоровьем. Прямая адресная помощь жителям населенных пунктов, где мы работаем, важна своей оперативностью, поскольку люди не теряют время, которое может быть критическим для их жизни. Таких обращений становится все больше", - говорит Юрий Шульц, руководитель предприятия "Поділля Агропродукт", которое входит в "Укрлендфарминг".

В релизе также говорится, что "здоровье населения - один из приоритетов социальной деятельности группы компаний "Укрлендфарминг" на территории своего присутствия". Комплексный подход агрохолдинга к проблемам села среди других включает и вопросы оздоровления и лечения его жителей.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских аграрных предприятий. По результатам опросов агрохолдинг считают одним из лучших работодателей Украины, который обеспечивает рабочими местами 27 000 жителей из 600 населенных пунктов Украины. Предприятия группы компаний традиционно являются одними из крупнейших украинских налогоплательщиков. Предприятие известно помощью громадам в восстановлении инфраструктуры, поддержкой учебных заведений и развития культуры и спорта на селе в тех 22 областях Украины, где работает.

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