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ІТ-решения и высокие зарплаты в "Укрлендфарминге" практически остановили кражи на производстве - Владимир Бабий

четверг, 15 августа 2019, 13:44
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Применение информационных технологий для анализа и контроля повышает прибыльность ведения агробизнеса и практически полностью останавливает возможные кражи и неэффективное использование техники.

Об этом рассказал руководитель департамента внедрения инновационных проектов одного из крупнейших европейских агрохолдингов "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Владимир Бабий.

Украинские аграрии, которые являются одними из основных экспортеров Украины понимают необходимость внедрения инноваций для повышения эффективности производства в условиях высокой конкуренции на мировых рынках и успешно внедряют уникальные технологии.

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка стал одной из самых инновационных компаний Украины благодаря внедрению собственных систем точного земледелия, учета, контроля и анализа на всех этапах производства.

Об этом заявил руководитель департамента внедрения инновационных проектов "Укрлендфарминг" Владимир Бабий в интервью РБК.

"Используя системы телеметрии, мы анализируем расходы по конкретному полю и оцениваем его прибыльность. На каждое поле у нас есть подробная история урожайности, ведется полная технокарта поля – какие проведены работы в разрезе периода, агрегата и техники. Мы имеем полное понимание относительно семян, минеральных удобрений и СЗР, которые были внесены. То есть мы консолидируем все качественные аналитические показатели", - рассказал Владимир Бабий.

По его словам, собственная система телеметрии компании существенно отличается от систем, которые используют конкуренты, существенно большим функционалом и расширенными возможностями для анализа: "У нас это полная комплексная система передачи данных для анализа. Сюда входит не только местонахождение, скорость и потребление топлива. Мы получаем дистанционно данные с бортовых компьютеров техники: на каких оборотах работает двигатель, мощность двигателя в работе, его температура, на какой передаче движется трактор. Мы понимаем, как эксплуатируется техника, не "гробит" ли ее работник. И видим, насколько качественно выполняется работа".

Кроме того, использование ІТ-систем и высокий уровень зарплат практически полностью остановили практику краж зерна и горючего времен СССР некоторыми работниками. По словам Владимира Бабия, пока сбор урожая проходит в компании без инцидентов, ведь компания принципиально не допускает к работе воров.

"Кражи если и случаются, то это исключения, они минимальны. Построили ли мы новую психологию, побороли ли "специфику" советской эпохи - воровать все, что плохо лежит? Не берусь утверждать. Но то, что система контроля дисциплинирует - бесспорно. С начала внедрения система сразу дала экономию по горюче-смазочным материалам около 30%. И сейчас эта норма поддерживается", - сообщил он.

Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых, масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством мяса и молока. Также агрохолдинг владеет современной элеваторной сетью. Предприятия "Укрлендфарминг" присутствуют в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины. По результатам опросов агрохолдинг считается одним из лучших работодателей страны.

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