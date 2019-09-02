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"Укрлендфарминг" выделил средства 34 селам на организацию праздников

понедельник, 02 сентября 2019, 12:11
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Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка в сотрудничестве с местными общинами организует досуг на селе, только за прошлый месяц агрохолдинг помог отпраздновать Дни села 34 селам в 7 областях Украины.

За прошедший месяц "Укрлендфарминг" инвестировал в организацию дней села и района по всей Украине более 400 тысяч грн, сообщает пресс-служба агрохолдинга. География проведения праздников - Черниговская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Житомирская, Донецкая, Черкасская области. Кроме того, предприятие присоединилось к организации ежегодного рок-фестиваля в селе Алтыновка Кролевецкого района Сумской области и помогло жителям сел Черниговской области в проведении традиционной Николаевской ярмарки.

"День села - это праздник, когда собираются люди независимо от возраста и должностей, которых объединяют традиции и хорошее настроение. В этот особый день, когда есть потребность отдохнуть от сельского суеты, скорее надеть праздничную одежду и вместе попеть или поговорить, что может быть лучше? Вот почему хочется подарить людям возможность как-то развлечься, получить символические подарки, чтобы праздник Дня села остался в памяти надолго", - рассказывает Александр Колодяжный, директор ООО "Агро-край", входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг". В прошлую субботу предприятие помогло в организации 4 дней села в Гадяцком районе Полтавской области и двух - в Карловском районе Полтавской области и Лебединском районе Сумской области. Предприятие взяло на себя часть расходов на организации праздника, приобрело подарки и обеспечило продуктами питания.

Участие в подобных мероприятиях для агрохолдинга является традиционным. "Укрлендфарминг" много лет активно занимается вопросом поддержки и развития культуры на территории тех сельских советов и ОТГ, где ведет свою хозяйственную деятельность. Аграрный холдинг "Укрлендфарминг", принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, только за прошлый месяц выделил более полумиллиона гривен на развитие культуры на селе в нескольких областях Украины.

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