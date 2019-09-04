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В "Авангарде" ожидают улучшения финансовых показателей во второй половине года

среда, 04 сентября 2019, 11:15
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Ситуация на мировых рынках куриного яйца в первом полугодии была крайне неблагоприятной для производителей. Однако крупнейший украинский производитель яиц и продуктов из них, агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL), существенно нарастил продажи, в том числе и экспорт, и планирует улучшить свои финансовые показатели во второй половине 2019 года.

Об этом заявил владелец агрохолдинга Олег Бахматюк в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя финансовый отчет компании за прошлое полугодие.

Как и другие производители куриных яиц, агрохолдинг ощутил на себе негативное влияние обвала цен на мировых рынках на куриные яйца, однако существенно нарастил производство, продажи и экспорт яиц и рассчитывает на улучшение финансовых показателей во втором полугодии. Этому будет способствовать сезонное улучшение ситуации на рынках и первые результаты реализации стратегии по восстановлению поголовья и наращиванию экспорта.

"В первом полугодии у нас изменилась стратегия продаж: "Авангард" активно выходит на рынки Гонконга, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, ряд стран Африки, что предусматривает высокую конкуренцию. Доля экспорта достигла 53%", - сказал он, комментируя агентству результаты первого полугодия.

"Этот год является довольно жестким, так как "Авангард" перестраивает свою стратегию. Стараемся возобновить поголовье даже в условиях нуля поддержки со стороны государства. Надеемся, что во втором полугодии ситуация выровняется, и компания уйдет от убытков или сделает их минимальными", -- подчеркнул Бахматюк.

Он уточнил, традиционно осенью улучшается ситуация на внутреннем рынке Украины, сезонность на котором выросла после оккупации Крыма, Донецка и Луганска.

Владелец "Авангарда" отметил, что в этих условиях компания будет больше усилий прикладывать по продвижению своего качественного продукта на высокомаржинальные рынки, такие как страны ЕС, Корея, Япония, США, и тут также была бы кстати поддержка государства. Так на рынке Ирака компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны турецких производителей.

"К сожалению, в отличие от производителей из других стран, где посольства – это форпосты по продажам, мы не можем добиться, чтобы кто-то отстаивал интересы украинского производителя. В Ираке это происходит даже при наличии межгосударственного соглашения", - констатировал ситуацию владелец "Авангарда".

В то же время он сообщил, что компания рассчитывает в сентябре возобновить поставки яйца в Ирак. Бахматюк добавил, что определенные надежды также связывает с формированием новой Верховной Рады и правительства, что может позволить ускорить законодательный процесс в части финансовой реструктуризации.

"Авангард" - один из крупнейших мировых производителей куриных яиц и продуктов из них. В состав агрохолдинга входит 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - крупнейшим в Украине в 2018 г. Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

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