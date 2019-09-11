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Новинский призвал продлить земельный мораторий до проведения всеукраинского референдума

среда, 11 сентября 2019, 13:59
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Народный депутат Вадим Новинский предлагает сохранить мораторий на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения до момента проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрета отчуждения сельскохозяйственных земель к проведению и установления результатов Всеукраинского референдума по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения» зарегистрирован в парламенте под №1101. Соавторами проекта стали народные депутаты Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера, Виктория Гриб.

Вадим Новинский назвал поспешным желание украинской власти отменить действие моратория на продажу сельхозземли до конца 2019 года, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский.

По мнению парламентария, перед мнение по этому вопросу должны высказать граждане Украины, для этого должен быть проведен всеукраинский референдум.

"Формирование рынка земель – важная составляющая рыночной экономики, и Украина должна пройти этот путь. Но я настаиваю на том, что рынок земли должен быть справедливым по отношению к народу и прозрачным для его участников. Поэтому прежде чем принимать решение об отмене моратория, давайте спросим украинский народ, которому принадлежит земля и ее недра, о том, какой он видит судьбу земель сельхозназначения – будет ли приоритетом развитие мелкого и среднего фермерства или укрупнение земель в руках больших собственников", - предложил Вадим Новинский.

Он также добавил, что снятие моратория без наведения порядка в земельном законодательстве может иметь губительные последствия для Украины. Среди приоритетных задач в этой сфере он назвал проведение инвентаризации земель и разработку механизма оценки земли.

"До момента снятия моратория должна быть проведена полная инвентаризация земель, а также завершена работа по созданию Государственного Земельного кадастра, где будут указаны четкие границы земельных участков и их собственники. Далее - парламент должен разработать обоснованный механизм оценки земли. Следующий момент - защита прав землевладельцев, которые в силу преклонного возраста, миграции в города и других причин не имеют возможности использовать полученную землю. Вполне справедливым будет предоставление им как собственникам права на выкуп их участков государством. Вопросов, которые нужно решить до снятия моратория, очень много, сомневаюсь, что власти удастся успеть подготовить законодательную базу за месяц-полтора, о чем говорится. Призываю не спешить, спросить людей, хотят ли они продажи сельхозземли и решение каких проблем в земельной сфере они видят первоочередными", - призвал народный депутат.

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