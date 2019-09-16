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"Укрлендфарминг" рассчитывает на хороший урожай рапса, несмотря на засуху

понедельник, 16 сентября 2019, 11:01
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Засуха скорректировала планы ряда компаний, которые остановили посев масличной культуры - рапса - и замещают ее яровыми. Однако крупнейший украинский агрохолдинг "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка рассчитывает на хороший урожай благодаря раннему посеву культуры.

По данным проекта "Посевная онлайн 2019/20" сайта latifundist.com, украинским аграриям осталось посеять около 20% озимого рапса. Культура в последние годы заслужила звание самой рентабельной масличной. Не удивительно, что аграрии постепенно расширяли свои площади под рапс - в 2019 году посевные площади под озимый рапс составили 1,29 млн га, что составило 128% к показателю предыдущего года.

Однако не все агропроизводители планируют пересевать посевы рапса. Владимир Фантух, заместитель генерального директора по вопросам инноваций и развития агробизнеса "Укрлендфарминг", сообщил, что агрохолдинг расчитывает на хороший урожай благодаря своевременному посеву культуры.

"В этом году у нас заложено 42 тыс. га под озимый рапс. В структуре его площадь практически не изменилась по сравнению с прошлым годом (41 тыс. га). Мы рано отсеялись, начали посевную кампанию еще 14 июля. Во многих регионах в почве была влага, поэтому не оттягивали посев. По 10-20% имеем рваные всходы. Но в основной массе довольны, как идет вегетация рапса", - заявил Владимир Фантух.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов. Группа компаний Олега Бахматюка занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью более 500 тыс. га.

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